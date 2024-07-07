Лучший индикатор собачьего настроения: что означает положение хвоста вашего питомца

Собачий хвост — лучший индикатор настроения вашего питомца! У собак очень подвижный и активный хвост. И, что удивительно, они не могут его контролировать. Есть несколько характерных показателей настроения домашнего питомца.
Если хвост-трубой — собака уверена в себе и спокойна.
Хвост, поджатый между задних лап — это признак сильного страха, боли, дискомфорта.
Быстро машет хвостом — собака счастлива и хочет поиграть.
Медленно машет — питомец озадачен.
При агрессивном поведении хвост питомца обычно бездвижен и опущен вниз, но не спрятан за лапами. К такому животному лучше не приближаться.
Если это охотничья собака, то напряжённый вытянутый прутом хвост означает, что где-то рядом дичь.
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