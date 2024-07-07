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Ранний подъём: 3 совета, как отучить кошку будить вас ни свет ни заря

Чтобы кошка не будила рано утром, нужно кормить её по расписанию

1:11
Зоосфера

Если кошка будит вас рано утром, то это не каприз, а гены. Справиться с этим непросто, но можно попробовать сделать это с помощью нескольких лайфхаков. У экспертов есть три совета, как отучить кошку будить вас ни свет ни заря.

Чтобы кошка не будила рано утром, нужно кормить её по расписанию
Фото: flickr.com by David Montolio, PDM

Главное — привить новые привычки ночному хищнику. Во-первых, не кормите кошку с утра. Пусть она получает достаточно корма в течение дня, а лучше — сытный ужин прямо перед сном.

Во-вторых, не нервируйте питомца. Кошки — существа педантичные, и перемены вызывают стресс и негодование. Постарайтесь упорядочить её жизнь: кормите и играйте по расписанию, регулярно чистите подстилку.

В-третьих, активный день — здоровый сон. Кошки любят поспать, но также обожают подвижные игры. Поэтому чем активнее животное будет развлекаться днем, тем крепче будет спать по утрам.

Если вы перепробовали всё, а кошка продолжает вас будит, сходите к ветеринару. Возможно, питомец чем-то болен.

Ранее Правда. ру писала, что в России посчитали, кого дороже содержать — собак или кошек.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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