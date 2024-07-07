Онлайн-опрос показал, в каком городе России больше любят кошек, а в каком — собак

Согласно результатам онлайн-опроса, в котором приняли участие 1272 человека в возрасте от 18 до 55 лет из 16 городов России, почти у каждого четвёртого россиянина (23%) есть кошка.
Собачников почти в два раза меньше: только каждый десятый респондент (14%) решил завести пса.
Если же считать среди всех владельцев животных, то кошатников — 50%, а собачников — 36%.
Больше всего кошатников оказалось в Москве: почти у половины (45%) жителей столицы есть кот.
А вот собак, судя по результатам опроса, больше всего любят в Екатеринбурге. Почти каждый десятый житель этого уральского города оказался собаководом.
Ранее Правда.ру писала, что настроение собаки можно понять по её позе.
Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.