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Онлайн-опрос показал, в каком городе России больше любят кошек, а в каком — собак

Почти у каждого четвёртого россиянина есть кошка

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Зоосфера

Согласно результатам онлайн-опроса, в котором приняли участие 1272 человека в возрасте от 18 до 55 лет из 16 городов России, почти у каждого четвёртого россиянина (23%) есть кошка.

Почти у каждого четвёртого россиянина есть кошка
Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone, PDM

Собачников почти в два раза меньше: только каждый десятый респондент (14%) решил завести пса.

Если же считать среди всех владельцев животных, то кошатников — 50%, а собачников — 36%.

Больше всего кошатников оказалось в Москве: почти у половины (45%) жителей столицы есть кот.

А вот собак, судя по результатам опроса, больше всего любят в Екатеринбурге. Почти каждый десятый житель этого уральского города оказался собаководом.

Ранее Правда.ру писала, что настроение собаки можно понять по её позе.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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