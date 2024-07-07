Онлайн-опрос показал, в каком городе России больше любят кошек, а в каком — собак

Почти у каждого четвёртого россиянина есть кошка

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Согласно результатам онлайн-опроса, в котором приняли участие 1272 человека в возрасте от 18 до 55 лет из 16 городов России, почти у каждого четвёртого россиянина (23%) есть кошка.

Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone, PDM

Собачников почти в два раза меньше: только каждый десятый респондент (14%) решил завести пса.

Если же считать среди всех владельцев животных, то кошатников — 50%, а собачников — 36%.

Больше всего кошатников оказалось в Москве: почти у половины (45%) жителей столицы есть кот.

А вот собак, судя по результатам опроса, больше всего любят в Екатеринбурге. Почти каждый десятый житель этого уральского города оказался собаководом.

Ранее Правда.ру писала, что настроение собаки можно понять по её позе.