Как понять, что погоня за хвостом не шалость, а компульсивное расстройство у собаки

Ветврач Яковлева рассказала, что у собак бывают компульсивные расстройства

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Компульсивные расстройства могут случаться не только у людей, но и у собак. Эксперт по поведенческой медицине животных Ульяна Яковлева рассказала, как понять, что с питомцем что-то не так.

Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima, CC BY-SA 2.0

Компульсивное расстройство проявляется в виде "погони за хвостом, вылизывания лап, живота, других поверхностей тела и даже воздуха, погони за невидимыми мухами, фиксации на свете и тени, залипании на одной точке, а также в хождении по одному и тому же маршруту в квартире". Это часть тревожного расстройства, и у некоторых пород собак есть к нему предрасположенность.

Прежде чем сделать вывод о компульсивном расстройстве, нужно исключить неврологические нарушения и зуд.

"Когда нужно обращаться к ветврачу поведенческой медицины? Когда такие действия суммарно занимают более двух часов в день, когда питомца невозможно отвлечь, когда он проявляет настойчивость, вплоть до агрессии: например, вы пытаетесь остановить собаку, которая крутится за хвостом, а она кусает вас за руку, или пёс рычит на вас, если вы мешаете ему вылизывать лапу", — пояснила Ульяна Яковлева.

В большинстве случаев корректировка проходит немедикаментозно, но в редких случаях ветврач может назначить антидепрессанты.

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