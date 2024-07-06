Английский юмор: кот-мышелов остался за главного в Британии

На странице главного мышелова Великобритании — кота Ларри в социальной сети появилось объявление о том, что он остаётся за главного после отставки Риши Сунака с поста премьер-министра.
Как известно, в Великобритании прошли выборы в парламент, на которых победу одержала Лейбористская партия. Лидер консерваторов Риши Сунак сообщил о своей отставке и поздравил лидера лейбористов Кирка Стармера с победой. После этого на странице Ларри появилось сообщение:
"Сунак подал королю прошение об отставке, а Кир Стармер пока не был назначен премьер-министром, так что кто за главного? Я"
Ларри служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Он попал на должность главного мышелова из приюта. Самым известным котом с Даунинг-стрит в XX веке был кот Хамфри, который служил трём премьер-министрам — Маргарет Тэтчер, Джону Мейджору и Тони Блэру.
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