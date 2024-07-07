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Готовы ли вы завести собаку: названы главные признаки

Как понять, готовы ли вы завести собаку

1:35
Зоосфера » Собаки

Осознание всех последствий для начинающего собаковода часто приходит только после того, как собака уже появилась в доме.

Как понять, готовы ли вы завести собаку
Фото: flickr.com by Noël Zia Lee, CC BY 2.0

Проблема не только в лужах — это временное явление. Вскоре выясняется, что собака требует значительных материальных вложений и может создавать непредвиденные проблемы.

Поэтому эксперты рекомендуют тщательно обдумать решение о приобретении питомца.

Итак, можно уверенно заводить собаку, если вы готовы к следующему.

Время

Собаке нужно столько же времени, сколько и маленькому ребёнку. Нужно приучить питомца оставаться одному, ходить на пеленку и ждать прогулки. Не забывайте, что гулять с собакой нужно минимум два раза в день.

Расходы

Необходимо подготовить место для собаки, купить игрушки, поводок, шлейку, одежду, обувь, пакетики и совок для уборки. И это все помимо корма.

Также следует предусмотреть расходы на ветеринара, занятия с кинологом, уход за шерстью и другие потребности питомца.

Аллергия

Убедитесь, что у вас и членов семьи нет аллергии на собак. Реакция может возникнуть не только на шерсть, но и на слюну и другие продукты жизнедеятельности.

Условия

Важно обеспечить подходящие условия для жизни собаки. Должно быть достаточно места в доме и возможности для активного времяпрепровождения на улице.

И это еще не всё. Нужно быть готовым к неприятным сюрпризам, которые собака может преподнести в отсутствие хозяина.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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