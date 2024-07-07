Готовы ли вы завести собаку: названы главные признаки

Осознание всех последствий для начинающего собаковода часто приходит только после того, как собака уже появилась в доме.
Проблема не только в лужах — это временное явление. Вскоре выясняется, что собака требует значительных материальных вложений и может создавать непредвиденные проблемы.
Поэтому эксперты рекомендуют тщательно обдумать решение о приобретении питомца.
Итак, можно уверенно заводить собаку, если вы готовы к следующему.
Время
Собаке нужно столько же времени, сколько и маленькому ребёнку. Нужно приучить питомца оставаться одному, ходить на пеленку и ждать прогулки. Не забывайте, что гулять с собакой нужно минимум два раза в день.
Расходы
Необходимо подготовить место для собаки, купить игрушки, поводок, шлейку, одежду, обувь, пакетики и совок для уборки. И это все помимо корма.
Также следует предусмотреть расходы на ветеринара, занятия с кинологом, уход за шерстью и другие потребности питомца.
Аллергия
Убедитесь, что у вас и членов семьи нет аллергии на собак. Реакция может возникнуть не только на шерсть, но и на слюну и другие продукты жизнедеятельности.
Условия
Важно обеспечить подходящие условия для жизни собаки. Должно быть достаточно места в доме и возможности для активного времяпрепровождения на улице.
И это еще не всё. Нужно быть готовым к неприятным сюрпризам, которые собака может преподнести в отсутствие хозяина.
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