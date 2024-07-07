Сколько в день играть с кошкой: идеальное время названо

Стало известно, сколько нужно играть с кошкой в день

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Добросовестные владельцы домашних животных стремятся уделять максимум внимания своим питомцам.

Фото: upload.wikimedia.org by Valeria, CC BY 4.0

Они не ограничиваются кормлением и чистой водой, но также развлекают кошек играми по рекомендациям ветеринара. Это не просто слова.

Физическая активность для кошек так же важна, как и для людей. Кошки, которые мало двигаются, склонны к ожирению, диабету и сердечным заболеваниям.

Почему важно играть с кошкой

Игры помогают развивать охотничьи навыки питомца, повышают аппетит и служат дополнительной тренировкой.

Игры также снимают стресс и устраняют негативные эмоции, способствуют формированию привязанности между хозяином и животным.

Игры полезны для интеллектуального развития питомца. Поэтому с котятами нужно играть каждый раз, когда они проявляют желание.

Сколько нужно играть со взрослой кошкой? Со взрослыми кошками необходимо играть не реже двух раз в день (утром и вечером).

Пожилых кошек достаточно развлекать один раз в день, лучше за пару часов до сна.