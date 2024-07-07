Сколько в день играть с кошкой: идеальное время названо

Добросовестные владельцы домашних животных стремятся уделять максимум внимания своим питомцам.
Они не ограничиваются кормлением и чистой водой, но также развлекают кошек играми по рекомендациям ветеринара. Это не просто слова.
Физическая активность для кошек так же важна, как и для людей. Кошки, которые мало двигаются, склонны к ожирению, диабету и сердечным заболеваниям.
Сколько нужно играть со взрослой кошкой? Со взрослыми кошками необходимо играть не реже двух раз в день (утром и вечером).
Пожилых кошек достаточно развлекать один раз в день, лучше за пару часов до сна.
Хотите вырастить богатый урожай огурцов, которые будут радовать вас всё лето? Тогда вам поможет несложная, но эффективная система подкормки, которую нужно применять раз в 10 дней.