Почему кошка прыгает на двери: чем обусловлено это поведение

Эксперты ответили, почему кошка прыгает на двери

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Наши любимые питомцы не всегда ведут себя идеально: иногда их поведение может приносить значительные неудобства.

Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, CC BY-SA 3.0

Однако, зная истинные причины такого поведения, его можно легко скорректировать.

Многие владельцы замечают, что кошки любят прыгать на двери.

Почему это происходит?

У кошки избыток энергии

Эксперты напоминают, что кошки — это хищники, и у них природой заложена потребность в достаточном количестве физической активности.

Если кошка постоянно находится в состоянии покоя, ей нужно каким-то образом избавиться от избытка энергии. В этом случае она может начать прыгать на двери, превращая это в своеобразное "упражнение". Животное не любит ограничение пространства.

Это объяснение также основано на природных инстинктах кошки. Помните, что домашний питомец воспринимает своё жилище как личную территорию.

Поэтому любые препятствия вызывают у кошки дискомфорт.

Недостаток внимания

Не думайте, что кошкам безразличны их владельцы. Возможно, они не проявляют свои чувства так открыто, как собаки, но это не значит, что чувств нет.

Иногда проблемное поведение может быть вызвано банальной нехваткой внимания со стороны членов семьи.