Почему кошка прыгает на двери: чем обусловлено это поведение

Наши любимые питомцы не всегда ведут себя идеально: иногда их поведение может приносить значительные неудобства.
Однако, зная истинные причины такого поведения, его можно легко скорректировать.
Многие владельцы замечают, что кошки любят прыгать на двери.
У кошки избыток энергии
Эксперты напоминают, что кошки — это хищники, и у них природой заложена потребность в достаточном количестве физической активности.
Если кошка постоянно находится в состоянии покоя, ей нужно каким-то образом избавиться от избытка энергии. В этом случае она может начать прыгать на двери, превращая это в своеобразное "упражнение". Животное не любит ограничение пространства.
Это объяснение также основано на природных инстинктах кошки. Помните, что домашний питомец воспринимает своё жилище как личную территорию.
Поэтому любые препятствия вызывают у кошки дискомфорт.
Недостаток внимания
Не думайте, что кошкам безразличны их владельцы. Возможно, они не проявляют свои чувства так открыто, как собаки, но это не значит, что чувств нет.
Иногда проблемное поведение может быть вызвано банальной нехваткой внимания со стороны членов семьи.
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