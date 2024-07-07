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Ваш питомец пострадал от жары в пути? Вот что нужно делать, чтобы оказать ему первую помощь

Первая помощь домашнему любимцу, пострадавшему от жары в машине

2:05
Зоосфера

Лето — это не только пора отпусков и пикников, но и сезон, когда домашние животные особенно уязвимы для перегрева. Длительные переезды в машине, жаркая погода, плохая вентиляция — всё это может привести к тепловому удару у питомца. И если вовремя не оказать ему помощь, последствия могут быть серьёзными.

Первая помощь домашнему любимцу, пострадавшему от жары в машине
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina, CC BY-SA 2.0

Что делать, если ваш питомец перегрелся, пока вы были в дороге? Вот пошаговая инструкция по оказанию первой помощи:

1. Остановите машину и переместите животное в тень или кондиционируемое помещение. Это поможет ему скорее начать охлаждаться.

2. Осмотрите питомца на предмет симптомов перегрева: учащённое дыхание, слабость, рвота, покраснение кожи, потеря сознания. Если вы заметили два-три таких признака, действуйте быстро.

3. Начните охлаждать животное. Обрызгайте его водой комнатной температуры, особенно живот, лапы и в пах. Не используйте холодную или ледяную воду — это может ухудшить состояние.

4. Сделайте питомцу холодный компресс на лоб и затылок. Также вы можете обернуть его мокрым полотенцем или положить на него замороженные бутылки с водой.

5. Дайте животному пить воду маленькими глотками. Не заставляйте его пить, если он не хочет — это может вызвать рвоту.

6. Следите за температурой тела питомца. Как только она начнет снижаться до нормальных показателей (38,5-39,5°C), прекратите охлаждение.

7. После оказания первой помощи немедленно отвезите животное к ветеринару. Даже если питомцу стало лучше, он нуждается в медицинском осмотре.

Не теряйтесь в экстренной ситуации и действуйте быстро и правильно. Оказанная вовремя первая помощь может спасти жизнь вашего четвероногого друга.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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