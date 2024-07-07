Ваш питомец расстроен, когда вы уходите? Вот 6 способов, как с этим справиться

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Что делать, если ваш питомец страдает от разлуки с хозяевами?

2:18
Зоосфера

Любой хозяин домашнего питомца знает, что животные очень привязываются к своей семье. Они радуются, когда мы приходим домой, и грустят, когда нас нет рядом. Однако некоторые питомцы страдают от разлуки гораздо сильнее, чем другие, и это может создавать серьёзные проблемы.

Что делать, если ваш питомец страдает от разлуки с хозяевами?
Фото: flickr by Р.Г. Даниэль, CC BY 2.0

Если ваш любимец проявляет признаки стресса и сильной тревоги, когда вы его оставляете, пришло время разобраться с этим вопросом. Вот что можно сделать:

Определите причину

Прежде всего, важно понять, что вызывает у вашего питомца столь сильные переживания. Это может быть связано с перенесенными им стрессами в прошлом, недостатком внимания и социализации или даже проблемами со здоровьем. Попробуйте понаблюдать за поведением питомца, чтобы выявить триггеры.

Создайте безопасную зону

Обустройте для животного специальное "личное пространство" — небольшую комнату, угол или клетку, где оно сможет уединиться и чувствовать себя защищенным во время вашего отсутствия. Поместите туда любимые игрушки, лежанку и другие предметы, ассоциирующиеся у него с домом.

Оставляйте с ним что-то "ваше"

Перед уходом положите рядом с питомцем вещь с вашим запахом — носок, футболку или старую наволочку. Это поможет ему чувствовать вашу близость, даже когда вас нет рядом.

Создайте распорядок и режим

Установите четкие правила и режим ухода за животным во время разлуки. Кормление, прогулки, игры должны происходить строго по расписанию, чтобы питомец чувствовал себя в безопасности.

Обеспечьте физическую активность

Перед уходом хорошо выгуляйте и поиграйте с животным, чтобы оно было довольно, сытое и уставшее. Так оно будет больше времени спать и меньше страдать от скуки.

Обратитесь к ветеринару

Если ничего из этого не помогает, имеет смысл проконсультироваться с ветеринаром. Возможно, питомцу нужна помощь специалиста, например, прием успокоительных препаратов.

Относитесь к чувствам вашего питомца с пониманием. Проявив терпение и применив правильные методы, вы сможете помочь ему преодолеть стресс от вашего отсутствия.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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