"Не целуйте собак!": почему не все собаки любят объятия и поцелуи — мнение кинолога

Как правильно выражать любовь к собакам: советы кинологов

2:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. В этот день влюблённые со всего мира принимают участие в конкурсах поцелуев. Это отличный повод выразить свои чувства и привязанность друг к другу через нежные и страстные поцелуи.

Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima, CC BY-SA 2.0

Но если для человека поцелуй — это способ выразить эмоции, подходит ли это для собаки? Люди и собаки по-разному проявляют свои чувства. Социальное поведение человека более сложное и разнообразное.

"Когда мы хотим показать свою любовь к питомцу, мы можем обнимать и целовать его. Однако не все собаки любят такие проявления ласки. Слишком тесный контакт и настойчивые поцелуи могут вызвать у них стресс. Поэтому важно учитывать особенности своего питомца. Некоторые собаки спокойно относятся к объятиям и поцелуям, а другие могут чувствовать себя некомфортно. Лучше всего ориентироваться на реакцию животного и не навязывать ему свои эмоции", — отметил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью для Радио 1.

Не все собаки любят, когда их обнимают, целуют или трогают за морду. Это может вызвать у них стресс, особенно если такое внимание исходит от людей, с которыми они нечасто контактируют.

"Собаки, как и люди, имеют свои предпочтения. Если ваш питомец контактный, ему могут понравиться ваши поцелуи и поглаживания. Но если он вырывается, когда вы его обнимаете, лучше не настаивать. Уважайте личные границы своего любимца", — подчеркнула специалист.

Если у вас есть домашний питомец, за здоровьем которого вы тщательно следите, риски заражения от него минимальны, но не нулевые. Собаки, как и люди, могут болеть, и некоторые заболевания могут передаваться от них человеку.

"У домашних собак часто встречается глистная инвазия, которая может быть опасна для питомца и передаваться человеку. Симптомы могут быть незаметными, поэтому важно проводить профилактику и ограничивать тесный контакт с животным", — добавил Владимир Голубев.

Каждый питомец уникален. Важно понимать, что именно не нравится вашей собаке, чтобы минимизировать её стресс.