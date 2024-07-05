6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. В этот день влюблённые со всего мира принимают участие в конкурсах поцелуев. Это отличный повод выразить свои чувства и привязанность друг к другу через нежные и страстные поцелуи.
Но если для человека поцелуй — это способ выразить эмоции, подходит ли это для собаки? Люди и собаки по-разному проявляют свои чувства. Социальное поведение человека более сложное и разнообразное.
"Когда мы хотим показать свою любовь к питомцу, мы можем обнимать и целовать его. Однако не все собаки любят такие проявления ласки. Слишком тесный контакт и настойчивые поцелуи могут вызвать у них стресс. Поэтому важно учитывать особенности своего питомца. Некоторые собаки спокойно относятся к объятиям и поцелуям, а другие могут чувствовать себя некомфортно. Лучше всего ориентироваться на реакцию животного и не навязывать ему свои эмоции", — отметил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью для Радио 1.
Не все собаки любят, когда их обнимают, целуют или трогают за морду. Это может вызвать у них стресс, особенно если такое внимание исходит от людей, с которыми они нечасто контактируют.
"Собаки, как и люди, имеют свои предпочтения. Если ваш питомец контактный, ему могут понравиться ваши поцелуи и поглаживания. Но если он вырывается, когда вы его обнимаете, лучше не настаивать. Уважайте личные границы своего любимца", — подчеркнула специалист.
Если у вас есть домашний питомец, за здоровьем которого вы тщательно следите, риски заражения от него минимальны, но не нулевые. Собаки, как и люди, могут болеть, и некоторые заболевания могут передаваться от них человеку.
"У домашних собак часто встречается глистная инвазия, которая может быть опасна для питомца и передаваться человеку. Симптомы могут быть незаметными, поэтому важно проводить профилактику и ограничивать тесный контакт с животным", — добавил Владимир Голубев.
Каждый питомец уникален. Важно понимать, что именно не нравится вашей собаке, чтобы минимизировать её стресс.
Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей.