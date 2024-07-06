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Китайские панды впервые за 20 лет из КНР доставлены в американский зоопарк

Впервые за 20 лет панды из Китая прибыли в зоопарк Сан-Диего

1:05
Зоосфера

Впервые за последние двадцать лет Китай доставил двух взрослых панд в один из зоопарков Америки.

Впервые за 20 лет панды из Китая прибыли в зоопарк Сан-Диего
Фото: Openverse by Mike Johnston, CC BY 2.0

Имена животных — Синьбао и Юньчуань. Они ранее проживали в зверинце в Сычуане, но теперь будут обитать в вольерах в Сан-Диего. Весь путь до США специалисты следили за состоянием медведей, которые являются национальным достоянием Китая и одним из его символов. Животные получали свежие бамбуковые побеги, овощи, фрукты и пили чистую воду.

Китайская группа экспертов по содержанию панд останется в Соединенных Штатах на какое-то время, чтобы помочь животным лучше адаптироваться к новым условиям.

Синьбао родилась в июле 2020 года и известна своей ласковостью и сообразительностью, а Юньчуань, родившийся в июле 2019 года, славится своим умом и активностью. Доставка этой пары осуществлена в рамках 10-летней программы международного сотрудничества по сохранению панд.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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