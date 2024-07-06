Новый вид клещей угрожает Европе и может попасть в РФ: что нужно знать

Агрессивные клещи могут достигнуть Центральной России

1:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Клещи Hyalomma lusitanicum распространились по Европе после миграции из Юго-Восточной Азии и африканского континента. Этот вид клещей характеризуется высокой агрессивностью, что увеличивает риск передачи вирусных заболеваний, которые они могут переносить. Врачи предупреждают о возможности распространения этих клещей в России.

Фото: commons.wikimedia.org by Kaldari, CC0

Среди всех видов клещей особенно опасны гамазовые, аргасовые и иксодовые, последние из которых наиболее распространены, по словам доктора О. Шипулиной.

Hyalomma lusitanicum, вызывающие беспокойство среди жителей Европы, относятся к иксодовым клещам. Они крупнее и более активны, чем местные виды, обитающие в тайге и лесах. По мнению Шипулиной, эти клещи не чувствительны к противопаразитарным препаратам, используемым для обработки территорий.

Взрослые особи клещей представляют опасность как переносчики множества заболеваний. Молодые особи обычно питаются кровью птиц, зайцев и грызунов, что способствует распространению инфекций в другие регионы.

Шипулина выражает опасения относительно возможного появления Hyalomma lusitanicum в Центральной России, однако точные прогнозы затруднительны из-за множества факторов, включая погодные условия и меры предосторожности.

Эпидемиолог Н. Васильева отмечает, что эти клещи способны распространяться на новых территориях, переносимые животными, ввезенными для торговли или других целей.

Вирусолог С. Вострухов считает, что появление Hyalomma lusitanicum в России маловероятно, так как между странами, где они обнаружены, и Россией нет значительного туристического потока.