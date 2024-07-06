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Как продлить жизнь кошки до 30 лет: вакцина Миядзаки

Японские учёные разработали вакцину, которая поможет продлить жизнь кошкам

1:33
Зоосфера

Средняя продолжительность жизни домашних кошек составляет не более 15 лет. У породистых животных она значительно короче, чем у беспородных. Например, у шотландских и британских кошек в возрасте 5-6 лет часто проявляется порок сердца.

Японские учёные разработали вакцину, которая поможет продлить жизнь кошкам
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг, CC0

Японский иммунолог Тору Миядзаки из Токийского университета разработал вакцину, которая поможет продлить жизнь хвостатым. Она уже прошла клинические испытания.

Препарат содержит белок-ингибитор, который помогает почкам животных удалять токсины с помощью иммуноглобулинов. В 2015 году учёные заметили, что у кошек этот белок не всегда работает должным образом, и почки не справляются с выведением вредных веществ. Хроническая почечная недостаточность — одна из основных причин преждевременной смерти кошек.

Вакцина помогает справиться с этой проблемой. При самом лучшем сценарии жизнь кошки можно будет продлить до 30 лет, то есть почти в два раза. Исследователи утверждают, что средство поможет даже неизлечимо больным животным.

Сейчас команда учёных работает над удешевлением стоимости препарата, чтобы его могли позволить себе все владельцы животных. Ожидается, что на рынок она попадет в 2025 году.

Ранее Правда.ру писала: в США бьют тревогу из-за того, что всё больше владельцев относятся к питомцам как к людям.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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