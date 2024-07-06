Дерут всё подряд: 4 способа отучить кошку царапать мебель и обои

Кошки царапают мебель и обои из-за инстинкта, который не так просто исправить в домашних условиях. Но международные исследователи предложили несколько путей решения этой проблемы.
Они опросили более 1200 хозяев и выяснили, что чаще всего портят мебель кошки, которые активны ночью и более игривы. Также агрессивные и непоседливые кошки больше царапают, чем спокойные. Но и самые флегматичные питомцы зачастую не в силах справиться с природным инстинктом. Особенно, когда в доме дети — это дополнительный источник стресса для животного.
Но, как утверждают фелинологи, есть несколько проверенных способов, которые помогут отучить кошку царапать мебель:
— Поставить когтеточки там, где кошка часто проходит, или рядом с её любимым местом отдыха;
— Использовать феромоны;
— Предоставить кошке безопасное укрытие, "наблюдательные пункты" на возвышении и простор для игр;
— Чаще играть с кошкой, имитируя успешные сценарии охоты.
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