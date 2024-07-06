Язык тела, который говорит сам за себя: как научиться понимать собаку

Настроение собаки можно понять по её позе

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

К сожалению, собаки не могут говорить на человеческом языке, а мы не умеем расшифровывать их лай. Но всё же пропасть непонимания можно преодолеть, если научиться "читать" своего питомца по его движениям и позам.

Фото: unsplash.com by Dominik QN, PDM

Вот самые частые проявления собачьего настроения:

— собака прижата к полу передней частью, уши "стоят", а рот приоткрыт — верный признак желания поиграть, особенно, если собака ещё и виляет хвостом;

— собака прижата к полу всем телом, уши поджаты, морда опущена — ваш питомец загрустил или испугался;

— собака прижата к полу всем телом, на холке шерсть "стоит" — питомец зол или испуган;

— собака лежит на спине, подставив брюшко, — абсолютно точно пёс вам доверяет, потому что уязвимое пузико он кому попало не откроет.

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