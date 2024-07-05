Хотите сделать свою собаку счастливой? 5 способов порадовать питомца

Регулярные игры и новизна впечатлений сделают собаку счастливой

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Заводя питомца владелец обретает не просто живое существо рядом с собой, но и друга, благополучие которого целиком зависит от хозяина. Человек должен обеспечить домашнему любимцу не только питание и хороший уход, но и психологический комфорт.

Фото: commons.wikimedia.org by Joysadhin, CC BY-SA 4.0

5 простых способов сделать свою собаку счастливой:

1. Позволить питомцу постоянно знакомиться с новыми запахами, чтобы через них получать информацию. Например, принести домой вещь, пахнущую другим домом, чужим человеком или животным.

2. Активные игры, например, перепрыгивание препятствий, поиск лакомства, игра с мячом. Это делает питомца расслабленным и счастливым.

3. Больше свободного пространства, так как многие породы очень активны и подвижны. Тесная комната для них – мучение.

4. Внесите разнообразие в жизнь питомца. Периодически меняйте режим кормления, маршрут прогулки, место или формат кормления. Можно убирать и добавлять игрушки, чтобы питомцу было интереснее.

5. Социализация. Счастливым становится питомец, который общается с другими животными, особенно с друзьями на улице или на тренировках у кинолога.

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