Начинающим аквариумистам на заметку: 3 лучшие рыбки для домашнего аквариума

Хотите простых в уходе, но ярких рыбок? Вот лучшие варианты

2:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Рыбы

Решив обзавестись домашним аквариумом, новички часто растеряны при выборе его обитателей. Какие рыбки подойдут начинающим любителям водного мира? Рассмотрим несколько оптимальных вариантов для старта.

Фото: commons.wikimedia.org by Daiju Azuma, CC BY-SA 2.5

Гуппи — идеальный выбор для новичков

Пожалуй, самой популярной и подходящей рыбкой для начинающих аквариумистов являются гуппи. Эти яркие, миролюбивые и неприхотливые создания обладают рядом преимуществ:

легко уживаются с другими видами рыб;

не требовательны к параметрам воды и условиям содержания;

неприхотливы в кормлении и разведении;

отличаются яркой, разнообразной окраской;

компактны и не займут много места в аквариуме.

Гуппи — отличный выбор для тех, кто только начинает свой путь в аквариумистике.

Данио рерио — озорные обитатели аквариума

Другой замечательный вариант для новичков — данио рерио, более известные как малые данио или полосатые данио. Эти неприхотливые рыбки:

живут большими стайками, что смотрится эффектно;

активны, подвижны и всегда готовы "повеселиться";

неконфликтны и отлично уживаются с соседями;

нетребовательны к условиям содержания;

недороги в приобретении.

Данио рерио станут прекрасным дополнением для начинающего аквариумиста.

Моллинезии — неприхотливые и красивые

Ещё одна отличная кандидатура для аквариума новичка — моллинезии. Эти живородящие рыбки:

имеют эффектную, необычную внешность;

практически не болеют и хорошо переносят условия содержания;

неагрессивны и не конфликтуют с соседями;

легко и быстро размножаются;

не требовательны к кормлению и обслуживанию.

Моллинезии — красивые, живучие и простые в уходе рыбки для начинающих любителей.

Начиная аквариумистику, стоит отдать предпочтение перечисленным видам рыб. Они не доставят новичку особых хлопот, но при этом подарят массу радости и положат начало увлекательному увлечению.