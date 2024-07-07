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Начинающим аквариумистам на заметку: 3 лучшие рыбки для домашнего аквариума

Хотите простых в уходе, но ярких рыбок? Вот лучшие варианты

2:05
Зоосфера » Рыбы

Решив обзавестись домашним аквариумом, новички часто растеряны при выборе его обитателей. Какие рыбки подойдут начинающим любителям водного мира? Рассмотрим несколько оптимальных вариантов для старта.

Хотите простых в уходе, но ярких рыбок? Вот лучшие варианты
Фото: commons.wikimedia.org by Daiju Azuma, CC BY-SA 2.5

Гуппи — идеальный выбор для новичков

Пожалуй, самой популярной и подходящей рыбкой для начинающих аквариумистов являются гуппи. Эти яркие, миролюбивые и неприхотливые создания обладают рядом преимуществ:

  • легко уживаются с другими видами рыб;
  • не требовательны к параметрам воды и условиям содержания;
  • неприхотливы в кормлении и разведении;
  • отличаются яркой, разнообразной окраской;
  • компактны и не займут много места в аквариуме.

Гуппи — отличный выбор для тех, кто только начинает свой путь в аквариумистике.

Данио рерио — озорные обитатели аквариума

Другой замечательный вариант для новичков — данио рерио, более известные как малые данио или полосатые данио. Эти неприхотливые рыбки:

  • живут большими стайками, что смотрится эффектно;
  • активны, подвижны и всегда готовы "повеселиться";
  • неконфликтны и отлично уживаются с соседями;
  • нетребовательны к условиям содержания;
  • недороги в приобретении.

Данио рерио станут прекрасным дополнением для начинающего аквариумиста.

Моллинезии — неприхотливые и красивые

Ещё одна отличная кандидатура для аквариума новичка — моллинезии. Эти живородящие рыбки:

  • имеют эффектную, необычную внешность;
  • практически не болеют и хорошо переносят условия содержания;
  • неагрессивны и не конфликтуют с соседями;
  • легко и быстро размножаются;
  • не требовательны к кормлению и обслуживанию.

Моллинезии — красивые, живучие и простые в уходе рыбки для начинающих любителей.

Начиная аквариумистику, стоит отдать предпочтение перечисленным видам рыб. Они не доставят новичку особых хлопот, но при этом подарят массу радости и положат начало увлекательному увлечению.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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