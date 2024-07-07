Не повышай голос и не кричи: 6 недопустимых действий при общении с собакой

Вот что не делать, чтобы были доверительные отношения с собакой

2:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Общение с собакой — непростое искусство. Чтобы установить с питомцем доверительные и гармоничные отношения, важно избегать распространённых ошибок в поведении. Давайте рассмотрим, каких действий и стереотипов в коммуникации с собакой лучше избегать.

Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp, CC BY-SA 3.0

1. Нельзя кричать и повышать голос

Многие люди ошибочно полагают, что крик и грубость помогут добиться от собаки желаемого поведения. Однако на самом деле это лишь вызывает у питомца страх, стресс и агрессию. Общайтесь с собакой спокойно и мягко, используйте ободряющий, доброжелательный тон.

2. Нельзя бить и физически наказывать

Применение силы и физических наказаний также абсолютно недопустимо при взаимодействии с собакой. Это не только травмирует питомца психологически, но и может вызвать у него недоверие, страх и даже ответную агрессию. Вместо этого используйте позитивное подкрепление и поощрение.

3. Нельзя игнорировать собаку

Многие хозяева ошибочно думают, что если оставить собаку "в покое", то она будет вести себя спокойно. На самом деле, питомцам необходимо постоянное внимание и общение. Игнорирование может вызвать у собаки стресс, скуку и даже деструктивное поведение.

4. Нельзя делать резкие движения

Резкие, непредсказуемые движения, быстрые прикосновения, внезапные громкие звуки — всё это вызывает у собаки страх и стресс. Двигайтесь неторопливо, протягивайте руку ладонью вверх, чтобы питомец мог сам подойти к вам.

5. Нельзя навязывать контакт

Не пытайтесь насильно гладить или обнимать собаку, если она этого не хочет. Уважайте личные границы питомца и дайте ему самому решить, когда он готов к телесному контакту. Заставляя собаку, вы можете травмировать её психику.

6. Нельзя наказывать за "плохое" поведение после факта

Нельзя ругать или наказывать собаку, если прошло время после её "проступка". Питомец не поймет, за что его наказывают, и это лишь вызовет у него страх и недоверие. Лучше сразу пресекать нежелательное поведение и поощрять правильные действия.

Придерживаясь этих простых правил, вы сможете выстроить с собакой доверительные, гармоничные отношения, основанные на взаимопонимании и любви. Помните, что главное в общении с питомцем — безусловная доброта, терпение и уважение.