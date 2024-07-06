Хотите легкообучаемого питомца? Выбирайте не овчарку, а эту породу собак

Когда речь заходит о самых умных и поддающихся дрессировке породах собак, на ум сразу приходит немецкая овчарка. Однако вопреки распространённому мнению, это не самая способная к обучению порода. Давайте разберёмся, кто же занимает первое место по дрессировке среди четвероногих питомцев.
Немецкие овчарки действительно очень умные и обучаемые собаки. Они легко усваивают команды, хорошо поддаются дрессировке и широко используются в полицейской службе, охране и армии. Но при этом овчарки не являются абсолютными чемпионами по дрессируемости.
Многие ошибочно считают немецких овчарок самой легкообучаемой породой. Однако исследования показывают, что по этому показателю они занимают лишь 4-5 место, уступая как минимум двум другим породам.
Первое место по дрессировке занимают бордер-колли
Бордер-колли — это небольшие пастушьи собаки родом из Великобритании. И именно эта порода возглавляет список самых умных и способных к обучению четвероногих.
Бордер-колли демонстрируют:
Кроме того, бордер-колли очень энергичны, подвижны и всегда готовы к работе, что также способствует успешному обучению.
На втором месте по дрессируемости пудели, а на третьем — немецкие овчарки. Еще в десятку самых обучаемых пород входят лабрадоры, голденретриверы, шелти и другие.
Так что если вы ищете четвероногого друга, который легко поддастся дрессировке, обратите внимание на бордер-колли. Эта порода покорит вас своим умом, послушанием и преданностью!
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