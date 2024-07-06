Хотите легкообучаемого питомца? Выбирайте не овчарку, а эту породу собак

Озадачены, какая собака самая умная?

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Когда речь заходит о самых умных и поддающихся дрессировке породах собак, на ум сразу приходит немецкая овчарка. Однако вопреки распространённому мнению, это не самая способная к обучению порода. Давайте разберёмся, кто же занимает первое место по дрессировке среди четвероногих питомцев.

Фото: pixabay.com by KatrinKerou, PDM

Немецкая овчарка — отнюдь не лидер по обучаемости

Немецкие овчарки действительно очень умные и обучаемые собаки. Они легко усваивают команды, хорошо поддаются дрессировке и широко используются в полицейской службе, охране и армии. Но при этом овчарки не являются абсолютными чемпионами по дрессируемости.

Многие ошибочно считают немецких овчарок самой легкообучаемой породой. Однако исследования показывают, что по этому показателю они занимают лишь 4-5 место, уступая как минимум двум другим породам.

Кто же возглавляет рейтинг самых обучаемых собак?

Первое место по дрессировке занимают бордер-колли

Бордер-колли — это небольшие пастушьи собаки родом из Великобритании. И именно эта порода возглавляет список самых умных и способных к обучению четвероногих.

Бордер-колли демонстрируют:

высокую скорость обучения — они легко запоминают команды с первого-второго раза;

хорошую памятливость — могут длительное время удерживать в памяти изученные ранее команды;

сообразительность — быстро находят решение даже новых задач.

послушание и отзывчивость на дрессировку.

Кроме того, бордер-колли очень энергичны, подвижны и всегда готовы к работе, что также способствует успешному обучению.

На втором месте по дрессируемости пудели, а на третьем — немецкие овчарки. Еще в десятку самых обучаемых пород входят лабрадоры, голденретриверы, шелти и другие.

Так что если вы ищете четвероногого друга, который легко поддастся дрессировке, обратите внимание на бордер-колли. Эта порода покорит вас своим умом, послушанием и преданностью!