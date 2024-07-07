Почему ваша собака упирается головой в стену: тревожные признаки

Почему собака упирается головой в стену и что с этим делать

0:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Представьте, что ваш пёс, недавно активный и жизнерадостный, вдруг начинает упираться головой в стену. Хотя это может показаться забавным и вызвать желание сфотографировать питомца, важно не терять время и обратиться к ветеринару.

Фото: flickr by Р.Г. Даниэль, CC BY 2.0

Это поведение может указывать на серьёзные проблемы со здоровьем, такие как головная боль или нарушения нервной системы. Иногда животное таким образом пытается привлечь внимание к своему состоянию.

Игнорирование этого признака может привести к ухудшению состояния питомца. Если вы заметили подобное поведение, обязательно отвезите собаку в ветеринарную клинику для обследования.