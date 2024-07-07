Почему ваша собака упирается головой в стену: тревожные признаки

Представьте, что ваш пёс, недавно активный и жизнерадостный, вдруг начинает упираться головой в стену. Хотя это может показаться забавным и вызвать желание сфотографировать питомца, важно не терять время и обратиться к ветеринару.
Это поведение может указывать на серьёзные проблемы со здоровьем, такие как головная боль или нарушения нервной системы. Иногда животное таким образом пытается привлечь внимание к своему состоянию.
Игнорирование этого признака может привести к ухудшению состояния питомца. Если вы заметили подобное поведение, обязательно отвезите собаку в ветеринарную клинику для обследования.
Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.