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Как легко приучить кошку к команде "Нельзя": несколько важных секретов

Как приучить кошку к команде "Нельзя": эффективные советы

0:46
Зоосфера

Принято считать, что кошки не поддаются дрессировке так легко, как собаки. Однако научить пушистого питомца команде "Нельзя" вполне возможно. Для этого хозяевам нужно знать несколько важных секретов.

Как приучить кошку к команде "Нельзя": эффективные советы
Фото: upload.wikimedia.org by Valeria, CC BY 4.0

Во-первых, команду "нельзя" следует произносить громко, внятно и строго, чтобы кошка сразу поняла недовольство хозяина.

Во-вторых, все члены семьи должны участвовать в обучении, иначе процесс может оказаться неэффективным.

В-третьих, важно поощрять питомца за хорошее поведение. Если кошка покинула "место преступления" и перестала шалить, следует наградить её чем-то вкусным.

Таким образом, при правильном подходе можно добиться послушания и улучшить поведение кошки.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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