Как легко приучить кошку к команде "Нельзя": несколько важных секретов

Как приучить кошку к команде "Нельзя": эффективные советы

0:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Принято считать, что кошки не поддаются дрессировке так легко, как собаки. Однако научить пушистого питомца команде "Нельзя" вполне возможно. Для этого хозяевам нужно знать несколько важных секретов.

Фото: upload.wikimedia.org by Valeria, CC BY 4.0

Во-первых, команду "нельзя" следует произносить громко, внятно и строго, чтобы кошка сразу поняла недовольство хозяина.

Во-вторых, все члены семьи должны участвовать в обучении, иначе процесс может оказаться неэффективным.

В-третьих, важно поощрять питомца за хорошее поведение. Если кошка покинула "место преступления" и перестала шалить, следует наградить её чем-то вкусным.

Таким образом, при правильном подходе можно добиться послушания и улучшить поведение кошки.