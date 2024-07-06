Как легко приучить кошку к команде "Нельзя": несколько важных секретов

Принято считать, что кошки не поддаются дрессировке так легко, как собаки. Однако научить пушистого питомца команде "Нельзя" вполне возможно. Для этого хозяевам нужно знать несколько важных секретов.
Во-первых, команду "нельзя" следует произносить громко, внятно и строго, чтобы кошка сразу поняла недовольство хозяина.
Во-вторых, все члены семьи должны участвовать в обучении, иначе процесс может оказаться неэффективным.
В-третьих, важно поощрять питомца за хорошее поведение. Если кошка покинула "место преступления" и перестала шалить, следует наградить её чем-то вкусным.
Таким образом, при правильном подходе можно добиться послушания и улучшить поведение кошки.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.