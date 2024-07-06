Каких собак люди считают дружелюбными: учёные выяснили и рассказали почему

Учёные объяснили, какими люди видят добрых собак

Исследование ученых касается предпочтений людей в отношении дружелюбия собак в зависимости от цвета их глаз. В ходе работы японские зоологи из Научных университетов Тейкё и Сёва обратили внимание на различия между светлоглазыми и кареглазыми собаками.

Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе, CC BY 2.0

Установлено, что у большинства волков глаза имеют яркий желтый оттенок, в то время как у домашних собак цвет глаз почти всегда тёмный. Это связано с эффектом одомашнивания, при котором кареглазые собаки выглядят более дружелюбными и беззащитными по сравнению с их светлоглазыми родственниками, напоминающими о хищных волках.

В рамках эксперимента учёным удалось выяснить, что большинство домашних собак имеют карие глаза, что может оказывать влияние на восприятие их характера человеком. Однако цвет глаз не является главным фактором при выборе собаки в качестве домашнего питомца.