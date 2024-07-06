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Собаки тоже врут: как питомцы научились обманывать своих хозяев

Кинологи рассказали, как собаки обманывают своих хозяев

2:10
Зоосфера » Собаки

Собаки — умные и социальные существа, способные выстраивать разнообразные формы коммуникации с людьми. Например, чтобы избежать неприятностей, они могут прибегнуть к обману. Но как они этому учатся?

Кинологи рассказали, как собаки обманывают своих хозяев
Фото: unsplash.com by Dominik QN, PDM

Давайте разберёмся, как собаки овладевают искусством обмана.

Наблюдательность

Собаки обладают высокой степенью наблюдательности, внимательно следя за своими хозяевами.

Они анализируют поведение, распорядок дня и реакции на различные ситуации.

Метод проб и ошибок

Собаки учатся через пробы и ошибки, экспериментируя с различными моделями поведения, чтобы увидеть реакцию владельцев.

Если определённые действия вызывают положительный отклик или награду, они будут склонны повторять их в будущем.

Связывание действий с последствиями

Собаки устанавливают связь между своими действиями и их последствиями.

Например, они замечают, что грусть вызывает у хозяина желание уделить больше внимания или угостить вкусностями.

Понимание причинно-следственных связей

Собаки осознают, что определённые действия ведут к конкретным результатам.

Они могут использовать эти знания в своих интересах, притворяясь голодными или ведя себя так, будто их не кормили, чтобы получить дополнительную еду или лакомство.

Чтение человеческих сигналов

Собаки отлично считывают язык тела и мимику человека.

Они могут улавливать тонкие сигналы, указывающие на эмоции или намерения владельца, и использовать это для манипуляции, добиваясь желаемого.

Обучение на основе прошлого опыта

Собаки обладают хорошей памятью и могут вспоминать, что помогло им в прошлом.

Они повторяют успешное обманное поведение, если считают, что это приведет к желаемому результату.

Связь и понимание

Собаки имеют тесную связь с владельцами и способны чувствовать их настроение и эмоции.

Это понимание позволяет им манипулировать людьми, апеллируя к их чувствам или используя слабости.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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