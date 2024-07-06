Какие ароматы не нравятся кошкам: самые неожиданные

Ветеринары назвали запахи, которые не нравятся кошкам

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Важно помнить, что кошкам часто не нравятся определённые ароматы. Эту особенность можно использовать в своих интересах.

Фото: flickr.com by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY 2.0

Например, можно отучить питомца от интереса к мебели или от справления нужды в неположенном месте.

Какие ароматы не нравятся кошкам?

Пряности

Кошкам не нравятся практически все ароматные специи. Они избегают запахов перца, имбиря, майорана, чеснока, розмарина, сельдерея и других. Эксперты рекомендуют использовать саше со специями в нужных местах.

Эфирные масла

Из-за их интенсивного запаха эфирные масла также можно применять для отпугивания кошек. Особенно неприятны для них цитрусовые ароматы и лаванда.

Лук

Лук имеет резкий запах, который не нравится кошкам. Разрежьте луковицу и оставьте её в проблемных местах.

Апельсины

Аромат апельсиновой кожуры, как и других цитрусовых, может отпугнуть кошку. Используйте кожуру, чтобы держать питомца подальше от нежелательных мест.