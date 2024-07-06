Какие ароматы не нравятся кошкам: самые неожиданные

Важно помнить, что кошкам часто не нравятся определённые ароматы. Эту особенность можно использовать в своих интересах.
Например, можно отучить питомца от интереса к мебели или от справления нужды в неположенном месте.
Какие ароматы не нравятся кошкам?
Пряности
Кошкам не нравятся практически все ароматные специи. Они избегают запахов перца, имбиря, майорана, чеснока, розмарина, сельдерея и других. Эксперты рекомендуют использовать саше со специями в нужных местах.
Эфирные масла
Из-за их интенсивного запаха эфирные масла также можно применять для отпугивания кошек. Особенно неприятны для них цитрусовые ароматы и лаванда.
Лук
Лук имеет резкий запах, который не нравится кошкам. Разрежьте луковицу и оставьте её в проблемных местах.
Апельсины
Аромат апельсиновой кожуры, как и других цитрусовых, может отпугнуть кошку. Используйте кожуру, чтобы держать питомца подальше от нежелательных мест.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.