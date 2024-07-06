Как отучить котов гадить в подъезде: рассказали специалисты

Немного времени, любви и терпения — и ваш питомец уже освоился с лотком.
Но дворовые кошки не славятся хорошими манерами, поэтому при входе в подъезд часто приходится задерживать дыхание, чтобы избежать неприятного запаха.
Решить эту проблему можно с помощью ароматов, которые коты не переносят.
Для этого подойдут эфирные масла, измельченные листья и плоды цитрусовых, а также ароматные травы: мята, рута, лаванда, розмарин и другие.
Однако, из-за большой площади подъезда эти ароматы могут быстро улетучиваться, поэтому стоит использовать более сильные средства, такие как столовый уксус, чеснок и лук, которые сильно раздражают кошек. Но самым популярным средством остается молотый перец.
Его резкий запах и раздражающее действие на слизистые оболочки заставляют кошек чихать, и у них начинают слезиться глаза.
Таким образом дворовые коты быстро отучатся метить обработанные перцем места.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.