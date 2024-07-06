Шуба или собака: есть гениальное решение, если вы не можете выбрать

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Кинологи назвали породы собак с красивой шерстью

1:53
Зоосфера » Собаки

На свете существует множество пород собак, каждая из которых обладает уникальной и неповторимой красотой.

Кинологи назвали породы собак с красивой шерстью
Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign, PDM

Если вы мечтаете о пушистом друге, наша статья о пяти самых пушистых породах собак идеально вам подойдет.

Бородатый колли

Бородатый колли — порода, выведенная в Великобритании. Эти собаки отличаются дружелюбным и весёлым характером, что делает их отличным выбором для семей с детьми или активных людей. Они плохо переносят одиночество, поэтому им необходимо уделять много внимания и заботы. Уход за их длинной густой шерстью с двойным подшёрстком — важная часть содержания этой породы.

Тибетский мастиф

Тибетские мастифы — крупные собаки с пушистой шерстью, ростом до 90 см и весом от 60 до 80 кг. Этих собак высоко ценят за их качества сторожей, что делает их отличным выбором для охраны.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленды — крупные собаки, достигающие 70 см в холке. Они известны своим добродушным характером и миролюбивым отношением к детям и другим животным. Даже грызуны не вызывают у них агрессии.

Котон-де-тулеар

Котон-де-тулеар — пушистая порода собак, происходящая с острова Мадагаскар. Они стали популярными благодаря своим охотничьим навыкам и способности ловить корабельных грызунов. Эти собаки известны своим умом и отличным обонянием.

Кеесхонд

Кеесхонды, также известные как вольфшпицы, относятся к семейству шпицевых. Эти пушистые собаки имеют окрас, напоминающий волчий, и достигают высоты 55 см. Кеесхонды обладают звонким лаем и считаются отличными компаньонами для своих владельцев.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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