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Почему нельзя обижать кошек: проблем будет море

Эксперты ответили, почему нельзя обижать кошек

1:15
Зоосфера » Кошки

С незапамятных времён кошек окружает ореол таинственности и загадочности. Одни люди относятся к ним с огромным почтением, другие же считают их пособниками темных сил. Однако трудно отрицать один факт: кошкам приписывают необычные способности и свойства.

Эксперты ответили, почему нельзя обижать кошек
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Почему нельзя обижать кошек

Это недостойное занятие

Если вы получаете удовольствие от доминирования над слабым существом, которое не может себя защитить, то ваше поведение едва ли можно назвать достойным. Обижать кошек — это признак людей, которым необходимо пересмотреть свое поведение, если они хотят измениться в лучшую сторону.

Влияние кошек на судьбу и душу после смерти

Существует распространённое верование, что после смерти судьба человека и его души зависит от животных, с которыми он контактировал при жизни. Эксперты отмечают, что это верование встречается достаточно часто.

Удача отвернётся от вас

За плохой поступок по отношению к кошкам неизбежно последует кармический ответ. Даже если вы просто не помогли кошке, нуждающейся в помощи,  вам следует ожидать неудач. Такие испытания даются для проверки наших моральных качеств.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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