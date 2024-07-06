Почему нельзя обижать кошек: проблем будет море

С незапамятных времён кошек окружает ореол таинственности и загадочности. Одни люди относятся к ним с огромным почтением, другие же считают их пособниками темных сил. Однако трудно отрицать один факт: кошкам приписывают необычные способности и свойства.
Это недостойное занятие
Если вы получаете удовольствие от доминирования над слабым существом, которое не может себя защитить, то ваше поведение едва ли можно назвать достойным. Обижать кошек — это признак людей, которым необходимо пересмотреть свое поведение, если они хотят измениться в лучшую сторону.
Влияние кошек на судьбу и душу после смерти
Существует распространённое верование, что после смерти судьба человека и его души зависит от животных, с которыми он контактировал при жизни. Эксперты отмечают, что это верование встречается достаточно часто.
Удача отвернётся от вас
За плохой поступок по отношению к кошкам неизбежно последует кармический ответ. Даже если вы просто не помогли кошке, нуждающейся в помощи, вам следует ожидать неудач. Такие испытания даются для проверки наших моральных качеств.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.