Что чувствует ваша собака, когда вы плачете: открытие учёных

Учёные выяснили, как собаки реагируют на плач человека

0:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки не только понимают команды и запоминают значения слов, но и реагируют на эмоциональное состояние человека. Венгерские учёные провели исследование, опубликованное в журнале Animal Behaviour, и выяснили, что плач человека вызывает у собак стресс и нервозность. Это явление объясняется эмоциональным заражением и вокальной азбукой.

Фото: flickr.com by Дин Виссинг, CC BY-SA 2.0

В эксперименте участвовали 30 собак, которым проигрывали звуки плача и монотонного напева. Собаки реагировали на плач, лаяли, старались прикоснуться к человеку, нервничали и впадали в стресс. Другие домашние животные, такие как лошади, кошки и свиньи, также частично реагируют на негативные эмоции человека, но собаки безошибочно улавливают и понимают их.