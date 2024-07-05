Научитесь читать четвероногий язык: 5 ключевых сигналов, которые подаёт ваша собака

Собаки, в отличие от людей, не могут говорить, но они отлично умеют общаться. Их язык — это язык тела, жесты и движения, которые помогают им передавать информацию и выражать свои эмоции. Научившись понимать этот язык, вы сможете лучше общаться со своим питомцем и реагировать на его потребности.
Хвост
Собачий хвост — один из самых выразительных индикаторов их настроения. Если хвост энергично машет взад-вперед, это значит, что собака довольна и счастлива. Но если кончик хвоста опущен, а само движение медленное, то питомец, скорее всего, испытывает тревогу или дискомфорт.
Поза тела
Положение тела также многое может рассказать о самочувствии собаки. Если она стоит прямо, с выпрямленной спиной и высоко поднятой головой, то ведет себя уверенно и готова к активным действиям. Но если собака сгорблена, с опущенной головой, то она чувствует себя неуверенно или подавлено.
Уши
Положение ушей также выдает эмоции собаки. Если они прижаты к голове, это признак страха или агрессии. А вот если уши развернуты вперед и слегка приподняты, то питомец настроен дружелюбно и заинтересованно.
Глаза
Не стоит недооценивать выразительность собачьих глаз. Широко раскрытые глаза с напряженным взглядом обычно сигнализируют о тревоге или готовности к защите. В спокойном состоянии взгляд собаки должен быть расслабленным и мягким.
Выражение морды
Ещё один важный показатель эмоционального состояния — выражение морды. Собака с расслабленными мышцами лица, приоткрытым ртом и высунутым языком обычно выглядит довольной и расслабленной. А вот если она прижимает уши, морщит нос и оскаливает зубы, то, вероятно, испытывает злость или страх.
Понимание языка тела собаки помогает владельцам лучше чувствовать своего питомца, правильно реагировать на его сигналы и поддерживать гармоничные отношения. Учитесь наблюдать за движениями и выражением вашей собаки, и вы сможете стать для неё ещё ближе и роднее.
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