Научитесь читать четвероногий язык: 5 ключевых сигналов, которые подаёт ваша собака

Как понять, о чём "говорит" ваша собака

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки, в отличие от людей, не могут говорить, но они отлично умеют общаться. Их язык — это язык тела, жесты и движения, которые помогают им передавать информацию и выражать свои эмоции. Научившись понимать этот язык, вы сможете лучше общаться со своим питомцем и реагировать на его потребности.

Фото: flickr by Р.Г. Даниэль, CC BY 2.0

Хвост

Собачий хвост — один из самых выразительных индикаторов их настроения. Если хвост энергично машет взад-вперед, это значит, что собака довольна и счастлива. Но если кончик хвоста опущен, а само движение медленное, то питомец, скорее всего, испытывает тревогу или дискомфорт.

Поза тела

Положение тела также многое может рассказать о самочувствии собаки. Если она стоит прямо, с выпрямленной спиной и высоко поднятой головой, то ведет себя уверенно и готова к активным действиям. Но если собака сгорблена, с опущенной головой, то она чувствует себя неуверенно или подавлено.

Уши

Положение ушей также выдает эмоции собаки. Если они прижаты к голове, это признак страха или агрессии. А вот если уши развернуты вперед и слегка приподняты, то питомец настроен дружелюбно и заинтересованно.

Глаза

Не стоит недооценивать выразительность собачьих глаз. Широко раскрытые глаза с напряженным взглядом обычно сигнализируют о тревоге или готовности к защите. В спокойном состоянии взгляд собаки должен быть расслабленным и мягким.

Выражение морды

Ещё один важный показатель эмоционального состояния — выражение морды. Собака с расслабленными мышцами лица, приоткрытым ртом и высунутым языком обычно выглядит довольной и расслабленной. А вот если она прижимает уши, морщит нос и оскаливает зубы, то, вероятно, испытывает злость или страх.

Понимание языка тела собаки помогает владельцам лучше чувствовать своего питомца, правильно реагировать на его сигналы и поддерживать гармоничные отношения. Учитесь наблюдать за движениями и выражением вашей собаки, и вы сможете стать для неё ещё ближе и роднее.