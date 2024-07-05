Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитнес-гуру Новиков: продукты, которых следует избегать после тренировки
Штрафы за отсутствие ОСАГО через камеры: мнение эксперта о новой инициативе
Клещи наступают: количество пострадавших россиян выросло в 1,5 раза
Эксперты рассказали, как почистить духовку лимоном
Учёные обнаружили свидетельства жизни денисовцев на Тибете
Новая игра от студии Teyon: что известно о предстоящей экшен-RPG
Эксперт назвал причину увольнения Чулпан Хаматовой из европейского театра
Секреты выращивания арбуза
Ультраобработанные продукты повышают риск смерти на 10%
Магический жест, который поможет установить контакт даже с самой недоверчивой кошкой

Как подружиться с кошкой

2:03
Зоосфера » Кошки

Хозяева кошек знают, что эти независимые и своенравные животные сами выбирают, с кем они хотят общаться. Однако есть один простой жест, который поможет расположить к себе даже самую недоверчивую кошку.

Как подружиться с кошкой
Фото: Wikipedia by Martin Bahmann, CC BY-SA 3.0

Как ни странно, секрет заключается в том, что нужно просто… медленно моргнуть. Да-да, обычное медленное мигание — это универсальный язык, который понимают все кошки.

Почему же этот жест работает так эффективно? Всё дело в особенностях поведения и коммуникации этих животных.

Для кошек медленное мигание сигнализирует о дружелюбном и спокойном намерении. В их понимании, таким образом кошка дает другой кошке знак, что она не представляет угрозы и готова к дружескому общению.

Когда человек повторяет этот жест по отношению к кошке, она воспринимает это как приглашение к взаимодействию. Медленное мигание говорит ей: "Я тебе доверяю и хочу с тобой подружиться".

Эксперименты показали, что кошки очень позитивно реагируют на этот жест. Они, в ответ, тоже начинают медленно моргать, выражая свое расположение. А затем, как правило, идут на контакт с человеком — трутся о ноги, мурлычат и даже позволяют себя погладить.

Так что если вы хотите подружиться с незнакомой кошкой, просто медленно моргните ей несколько раз. Этот простой жест поможет установить контакт и заслужить доверие даже самого недоверчивого питомца.

Конечно, нельзя гарантировать, что любая кошка обязательно ответит взаимностью. Характер и темперамент каждого животного индивидуален. Но медленное мигание — это наилучший способ расположить к себе кошку и показать, что вы для нее не угроза, а потенциальный друг.

Так что не забывайте этот незамысловатый трюк, если хотите завоевать сердце пушистого питомца. Медленное мигание — ключ к дружбе с любой кошкой!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Мягкие творожные кексы с вишней: идеальное сочетание нежного теста и сочных ягод

Творожные кексы с вишней — это изысканная домашняя выпечка, которая поражает своей мягкостью и свежестью ягод.

Творожные кексы с вишней: очень мягкие, готовятся из творога любой жирности
Делимся секретом невербального общения с кошками
Один маленький трюк, который откроет вам путь к любому кошачьему сердцу
Врагам на зависть: как спасти яблочный урожай от преждевременного опадения
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Запад расписался в бессилии по нефтегазовым санкциям против РФ Дмитрий Плотников Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин
Алексею Серебрякову – 60: актёр до сих пор снимается бесплатно ради будущего
Как сделать из яиц незабываемый завтрак: вся семья скажет вам спасибо
На смену легендарному Ан-24 пришёл новый самолёт от Ростеха: сертифицирован региональный Ил-114-300
На смену легендарному Ан-24 пришёл новый самолёт от Ростеха: сертифицирован региональный Ил-114-300
Последние материалы
Эксперты рассказали, как почистить духовку лимоном
Учёные обнаружили свидетельства жизни денисовцев на Тибете
Новая игра от студии Teyon: что известно о предстоящей экшен-RPG
Эксперт назвал причину увольнения Чулпан Хаматовой из европейского театра
Секреты выращивания арбуза
Ультраобработанные продукты повышают риск смерти на 10%
Как подружиться с кошкой
Картофель "Деревенское лето": запекается прямо в кожуре
Полиция Германии начала расследование из-за расистских лозунгов австрийцев на Евро
Страны-участники ШОС обсуждают создание единой валюты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников