Магический жест, который поможет установить контакт даже с самой недоверчивой кошкой

Как подружиться с кошкой

2:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Хозяева кошек знают, что эти независимые и своенравные животные сами выбирают, с кем они хотят общаться. Однако есть один простой жест, который поможет расположить к себе даже самую недоверчивую кошку.

Фото: Wikipedia by Martin Bahmann, CC BY-SA 3.0

Как ни странно, секрет заключается в том, что нужно просто… медленно моргнуть. Да-да, обычное медленное мигание — это универсальный язык, который понимают все кошки.

Почему же этот жест работает так эффективно? Всё дело в особенностях поведения и коммуникации этих животных.

Для кошек медленное мигание сигнализирует о дружелюбном и спокойном намерении. В их понимании, таким образом кошка дает другой кошке знак, что она не представляет угрозы и готова к дружескому общению.

Когда человек повторяет этот жест по отношению к кошке, она воспринимает это как приглашение к взаимодействию. Медленное мигание говорит ей: "Я тебе доверяю и хочу с тобой подружиться".

Эксперименты показали, что кошки очень позитивно реагируют на этот жест. Они, в ответ, тоже начинают медленно моргать, выражая свое расположение. А затем, как правило, идут на контакт с человеком — трутся о ноги, мурлычат и даже позволяют себя погладить.

Так что если вы хотите подружиться с незнакомой кошкой, просто медленно моргните ей несколько раз. Этот простой жест поможет установить контакт и заслужить доверие даже самого недоверчивого питомца.

Конечно, нельзя гарантировать, что любая кошка обязательно ответит взаимностью. Характер и темперамент каждого животного индивидуален. Но медленное мигание — это наилучший способ расположить к себе кошку и показать, что вы для нее не угроза, а потенциальный друг.

Так что не забывайте этот незамысловатый трюк, если хотите завоевать сердце пушистого питомца. Медленное мигание — ключ к дружбе с любой кошкой!