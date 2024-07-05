Как защитить собаку от жары: советы и практические рекомендации от ветеринаров

Ветеринары рассказали, как защитить собаку от жары

2:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Жаркая погода тяжело переносится не только людьми, но и домашними животными. Высокие температуры могут представлять серьезную угрозу для здоровья собак, поэтому ветеринары рекомендуют внимательно следить за их состоянием.

Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima, CC BY-SA 2.0

Избегайте прогулок в полдень и по горячему асфальту

В жаркие дни рекомендуется корректировать график прогулок. Владимир Голубев, глава РКФ, советует избегать длительного пребывания собак на солнце, исключить физические нагрузки и чаще давать животному воду. Лучше всего гулять ранним утром и поздним вечером, чтобы избежать контакта собаки с горячим асфальтом, который может вызвать ожоги подушечек лап. При себе стоит иметь миску с водой и периодически предлагать ее питомцу. Выбирайте для прогулок тенистые парки с большим количеством деревьев и избегайте прямых солнечных лучей.

Постоянный доступ к воде

В жару собаки быстрее теряют жидкость, поэтому важно следить за тем, чтобы их миска всегда была полной свежей воды. Если вы уходите на работу, оставьте несколько мисок с водой. Для поддержания прохлады можно добавить немного льда в воду.

Уход за шерстью

Не рекомендуется стричь собаку наголо, так как шерсть защищает кожу от солнечных ожогов и теплового удара. Однако полезно часто вычесывать подшерсток и смачивать лапы и нос прохладной водой. Обливание собаки водой не рекомендуется, так как это может создать парниковый эффект.

Обеспечение свежего воздуха в квартире

В жаркую погоду нельзя оставлять животное в квартире без доступа свежего воздуха. Закройте шторы, чтобы солнце не нагревало помещение, и оставьте межкомнатные двери открытыми. Если есть кондиционер, используйте его. Также можно оставить на полу мокрое полотенце, на котором собака сможет лежать.

Никогда не оставляйте собаку в машине

В жаркую погоду нельзя оставлять собаку в машине даже на короткое время. Даже в тени машина быстро нагревается и становится смертельной ловушкой для животного. Несколько минут в такой машине могут быть фатальными, и даже приоткрытое окно не поможет.