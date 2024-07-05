Как защитить собаку от жары: советы и практические рекомендации от ветеринаров

Жаркая погода тяжело переносится не только людьми, но и домашними животными. Высокие температуры могут представлять серьезную угрозу для здоровья собак, поэтому ветеринары рекомендуют внимательно следить за их состоянием.
Избегайте прогулок в полдень и по горячему асфальту
В жаркие дни рекомендуется корректировать график прогулок. Владимир Голубев, глава РКФ, советует избегать длительного пребывания собак на солнце, исключить физические нагрузки и чаще давать животному воду. Лучше всего гулять ранним утром и поздним вечером, чтобы избежать контакта собаки с горячим асфальтом, который может вызвать ожоги подушечек лап. При себе стоит иметь миску с водой и периодически предлагать ее питомцу. Выбирайте для прогулок тенистые парки с большим количеством деревьев и избегайте прямых солнечных лучей.
Постоянный доступ к воде
В жару собаки быстрее теряют жидкость, поэтому важно следить за тем, чтобы их миска всегда была полной свежей воды. Если вы уходите на работу, оставьте несколько мисок с водой. Для поддержания прохлады можно добавить немного льда в воду.
Уход за шерстью
Не рекомендуется стричь собаку наголо, так как шерсть защищает кожу от солнечных ожогов и теплового удара. Однако полезно часто вычесывать подшерсток и смачивать лапы и нос прохладной водой. Обливание собаки водой не рекомендуется, так как это может создать парниковый эффект.
Обеспечение свежего воздуха в квартире
В жаркую погоду нельзя оставлять животное в квартире без доступа свежего воздуха. Закройте шторы, чтобы солнце не нагревало помещение, и оставьте межкомнатные двери открытыми. Если есть кондиционер, используйте его. Также можно оставить на полу мокрое полотенце, на котором собака сможет лежать.
Никогда не оставляйте собаку в машине
В жаркую погоду нельзя оставлять собаку в машине даже на короткое время. Даже в тени машина быстро нагревается и становится смертельной ловушкой для животного. Несколько минут в такой машине могут быть фатальными, и даже приоткрытое окно не поможет.
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