Сыр из молока китов: состав, вкус и практические вопросы

Можно ли делать сыр из молока кита

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Доктор Джеймс Рейнольдс из Университета Лафборо утверждает, что теоретически можно производить сыр из молока любого млекопитающего. Однако в случае с китом возникают этические, безопасностные и практические вопросы.

Фото: www.flickr.com by NPS / Kaitlin Thoreson, PDM

Рейнольдс отметил, что исследования молока голубых китов и финвалов, опубликованные в журнале Nature в 1953 году, показали значительные различия в составе по сравнению с коровьим молоком.

Китовое молоко содержит около 40 % жира и 10-12 % белка, что значительно выше, чем в коровьем молоке. Также в нем меньше лактозы.

Хотя китовый сыр еще не производили, предполагается, что из-за характеристик молока он имел бы насыщенный сливочный вкус с возможным привкусом рыбы.

Коровье молоко используется для производства сыра благодаря его доступности и оптимальному составу белков, лактозы и жиров, что позволяет создавать сыры с разнообразными вкусами и текстурами. Однако существуют и редкие экзотические сыры, такие как сыр пуле, изготовленный из смеси козьего молока и молока балканских ослиц, который считается одним из самых дорогих в мире.