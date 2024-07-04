Жара убивает кошек: как защитить домашних питомцев от летнего солнца

Как защитить домашних питомцев от летней жары

2:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Тюменской области ожидается настоящая жара, когда температура несколько дней подряд будет превышать 30 градусов. Высокие температуры тяжело переносят не только люди, но и животные, для которых длительное нахождение под палящим солнцем может быть опасным, сообщает tmn. aif.ru.

Фото: flickr.com by yeowatzup, CC BY 2.0

Летний зной может серьезно повлиять на здоровье животных, вызывая ухудшение самочувствия и повышенный риск теплового удара. Если люди могут облегчить себе жару кондиционерами и прохладительными напитками, то животные, ограниченные в своих возможностях, часто прячутся в тени.

Ветеринарный врач Ольга Ковшикова подчеркивает важность обеспечения безопасности животных в условиях летней жары. Особенно внимательными должны быть владельцы собак с избыточным весом, старых животных или тех, у кого есть проблемы с сердцем или легкими. Для них рекомендуется установка кондиционера в помещении, так как животные тяжелее переносят высокие температуры.

Также особое внимание требуют брахицефалические породы собак, такие как бульдоги, мопсы и пекинесы, которые лучше не выгуливать на улице во время жары из-за повышенного риска дыхательных проблем.

Основные правила заботы о собаках и кошках в жару включают ограничение физических нагрузок, прогулки в прохладное время суток, регулярное обеспечение водой и, при необходимости, стрижку шерсти.

Ольга Игоревна также рекомендует владельцам учитывать индивидуальные особенности своих питомцев при выборе способов защиты от жары, включая специализированные охлаждающие попоны и другие средства.

Не стоит забывать и о безопасности кошек в жару: для них также полезны короткие стрижки и ограничение пребывания на солнце из-за риска теплового удара.

Важно помнить, что оставление животных в закрытых машинах в жару может стать причиной их гибели даже при открытых окнах и тени.

Итак, забота о домашних питомцах в жару требует внимательного отношения и принятия необходимых мер предосторожности для предотвращения тепловых проблем и сохранения их здоровья.