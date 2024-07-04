С какими животными чаще всего путешествуют москвичи в 2024 году

С какими животными чаще всего путешествуют москвичи

2:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Среди питомцев, получивших в июне документы для путешествий за границу, были игуаны, еноты и сурикаты, как сообщает Москва 24.

Фото: en.wikipedia.org by Coda.coza at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Всего за первый летний месяц документы для перемещения оформили 3 472 домашним животным в госветклиниках столицы, а за первые полгода 2024 года — более 13 тысяч.

"Чаще всего москвичи путешествуют с собаками и кошками, но встречаются и экзотические "туристы". Например, в последние дни месяца справку для поездки за границу получила крупная игуана", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, москвичи брали с собой на отдых волнистых попугайчиков, амазонских попугаев, ожереловых попугаев, хомячков, морских свинок, сурикатов, енотов и различных рептилий (в основном игуан и хамелеонов). Все эти питомцы получили в госветклиниках города необходимые ветеринарные документы.

В комитете отметили, что путешествовать с собаками и кошками проще: им не требуется многодневный карантин (если с собой не более двух питомцев), достаточно чипировать животное, соблюдать сроки вакцинации и обратиться в любую госклинику для получения документов.

"А вот к путешествию с экзотическими животными нужно готовиться заранее: сначала обратиться в госветслужбу для постановки животного на 30-дневный карантин и проведения видовых обследований. После карантина питомцам оформят необходимые документы. Экзотическим животным, занесённым в Красную книгу, дополнительно потребуется разрешение СИТЕС", — пояснили в ведомстве.

Во время подготовки к путешествию за границу специалисты рекомендуют внимательно изучить ветеринарно-санитарные требования страны, которую планируется посетить, так как они могут меняться.

"Если вы планируете посетить несколько стран или путешествуете транзитом, узнайте ветеринарно-санитарные требования всех государств, через которые будете проезжать с животным. Также важно связаться с авиакомпанией, которую вы выбрали для путешествия, и уточнить правила перевозки животных", — советуют эксперты.