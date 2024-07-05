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Как понять, что кошке скучно: попробуйте развеселить питомца

Эксперты рассказали, как понять, что кошке скучно

1:38
Зоосфера » Кошки

Многим может показаться удивительным, но домашние коты и кошки тоже могут испытывать скуку. И это происходит не только тогда, когда хозяева уходят на работу.

Эксперты рассказали, как понять, что кошке скучно
Фото: openverse.org by kevinmklerks, CC BY 2.0

Иногда хозяин не замечает, что его питомец скучает, или не понимает, что его однообразная жизнь может быть унылой. Вот несколько советов, которые помогут развеселить вашего питомца.

Деструктивное поведение

Когда коту или кошке становится скучно, они начинают развлекать себя сами и всеми силами пытаться привлечь ваше внимание.

Поэтому, если ваш кот крушит вещи, портит мебель и занавески, нарушает спокойствие и всячески хулиганит, стоит подумать о его досуге.

Уход за собой

От нечего делать питомцы могут начать уделять чрезмерное внимание своей шерсти и коже, что может привести к раздражениям и воспалениям. Но также это может быть признаком проблем со здоровьем.

Постоянный сон

Кошки и так тратят много времени на сон и дрёму. Но если питомец спит более 15-16 часов в сутки, это повод для беспокойства.

Также стоит задуматься, если кошка начинает заедать депрессию или теряет интерес к новым предметам.

Как исправить

Попробуйте проводить больше времени с вашим питомцем, завести ему компанию в виде второго животного, начать играть с ним и приобрести когтеточки и домики, где ему будет интересно лазить и прятаться.

Обязательно оставьте место на окне, чтобы питомец мог наблюдать за происходящим на улице, и купите интерактивные игрушки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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