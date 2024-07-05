Как выбрать правильную кличку: котёнок будет доволен

Стало известно, как выбрать кличку котёнку

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Выбор имени для своего питомца — это важное и ответственное дело, к которому следует подойти серьезно.

Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, CC BY-SA 3.0

Некоторые стремятся придумать как можно более необычное имя, чтобы подчеркнуть свою оригинальность.

Однако так поступать не стоит — котенку будет сложно его запомнить.

Как правильно выбрать имя

Оно должно быть коротким

Несмотря на то, что кошки достаточно умны, лучше не выбирать слишком длинное имя. Эксперты советуют сосредоточиться на именах, состоящих из двух слогов.

Такое имя котёнок легко запомнит.

Правильные звуки

Кошки имеют свои предпочтения в фонетике. Считается, что им нравятся свистящие звуки, а также звуки "р" и "м".

Шипящих звуков в имени лучше избегать.

Характер

Многие верят, что имя может влиять на характер и поведение питомца. Поэтому стоит учитывать и этот фактор. Можно выбирать нейтральные имена или брать пример с "успешных" имён, которые часто дают владельцы своим питомцам.