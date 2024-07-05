Самые быстрые породы собак: стремительнее ветра

Кинологи назвали самые быстрые породы собак

2:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Средняя скорость бегущей собаки составляет около 10-15 км/ч, но среди них есть и те, кто может передвигаться значительно быстрее.

Фото: flickr.com by David Trawin, CC BY-SA 2.0

Английская борзая (грейхаунд)

Грейхаунд — порода собак с аристократическим внешним видом и высоким интеллектом, выведенная для преследования добычи на коротких дистанциях. Высокий рост и легкий вес позволяют этим собакам легко догонять и обгонять зайцев.

Афганская борзая

Афганская борзая — порода, выведенная для охоты на барсов, волков и антилоп. Эти собаки могут достигать высоты до 74 см и веса до 30 кг, что помогает им успешно преследовать добычу. Отличительной чертой афганцев является их длинная шелковистая шерсть. Они способны развивать скорость до 60 км/ч.

Салюки

Салюки — редкая порода, известная с древнеегипетских времен, когда этих собак использовали для охоты на зайцев, лис и газелей. Они могут развивать скорость до 65 км/ч благодаря своим крепким длинным ногам и лёгкому весу. Салюки способны преодолевать большие расстояния в погоне за добычей, часто обгоняя диких животных.

Венгерская выжла

Венгерская выжла — одна из самых быстрых охотничьих пород, родом из Венгрии. Обладая крепким телосложением и гладкой шерстью медного или коричневого цвета, выжла способна развивать скорость до 64 км/ч, что делает её отличным охотником.

Джек-рассел-терьер

Джек-рассел-терьер родом из Великобритании и считается превосходной охотничьей собакой благодаря своей выносливости и активному темпераменту. Эта порода может развивать скорость от 55 до 61 км/ч, что делает её одной из самых быстрых в мире.