Самые быстрые породы собак: стремительнее ветра

Средняя скорость бегущей собаки составляет около 10-15 км/ч, но среди них есть и те, кто может передвигаться значительно быстрее.
Английская борзая (грейхаунд)
Грейхаунд — порода собак с аристократическим внешним видом и высоким интеллектом, выведенная для преследования добычи на коротких дистанциях. Высокий рост и легкий вес позволяют этим собакам легко догонять и обгонять зайцев.
Афганская борзая
Афганская борзая — порода, выведенная для охоты на барсов, волков и антилоп. Эти собаки могут достигать высоты до 74 см и веса до 30 кг, что помогает им успешно преследовать добычу. Отличительной чертой афганцев является их длинная шелковистая шерсть. Они способны развивать скорость до 60 км/ч.
Салюки
Салюки — редкая порода, известная с древнеегипетских времен, когда этих собак использовали для охоты на зайцев, лис и газелей. Они могут развивать скорость до 65 км/ч благодаря своим крепким длинным ногам и лёгкому весу. Салюки способны преодолевать большие расстояния в погоне за добычей, часто обгоняя диких животных.
Венгерская выжла
Венгерская выжла — одна из самых быстрых охотничьих пород, родом из Венгрии. Обладая крепким телосложением и гладкой шерстью медного или коричневого цвета, выжла способна развивать скорость до 64 км/ч, что делает её отличным охотником.
Джек-рассел-терьер
Джек-рассел-терьер родом из Великобритании и считается превосходной охотничьей собакой благодаря своей выносливости и активному темпераменту. Эта порода может развивать скорость от 55 до 61 км/ч, что делает её одной из самых быстрых в мире.
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