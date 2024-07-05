Опасно или мило: чем грозит кошке лишний вес

Ветеринары рассказали, чем кошке грозит лишний вес

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Избыточный вес у домашних кошек — серьёзная проблема, особенно актуальная для тех питомцев, которые живут в небольших квартирах и мало двигаются.

Фото: upload.wikimedia.org by Valeria, CC BY 4.0

Важно видеть разницу между просто крепкой кошкой и действительно толстой Муркой, которая не может даже вылизаться, запрыгнуть на диван или встать из лежачего положения.

Предлагаем узнать причины ожирения у котов, чтобы предотвратить негативные последствия.

Основные причины те же, что и у людей: неправильное питание и отсутствие физической активности.

Однако существуют исключения, когда лишний вес вызван болезнью или наследственной предрасположенностью. Риск ожирения выше у кастрированных и стерилизованных животных из-за гормональных изменений, способствующих набору веса.

Последствия избыточного веса у кошек включают диабет, мочекаменную болезнь, сердечную, лёгочную и почечную недостаточность, проблемы с опорно-двигательной системой и другие заболевания.

Кроме того, такие питомцы не могут получать удовольствие от игр и других активностей, так как им тяжело двигаться.