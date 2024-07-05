Почему нельзя наклоняться над собакой: ответ не так прост

Кинологи рассказали, почему нельзя наклоняться над собакой

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

У многих владельцев собак есть рискованная привычка: они наклоняются над своими питомцами перед тем, как погладить их или просто посмотреть на них.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Эту же ошибку часто совершают и те, кто хочет пообщаться с чужой собакой.

Ни в коем случае не повторяйте эту ошибку.

Если вы не последуете этой рекомендации, то можете столкнуться с очень серьёзными последствиями.

Почему не следует наклоняться над собакой

Собаки воспринимают людей, наклоняющихся над ними, как потенциальную угрозу. В результате животное может решить защищаться.

Чтобы не пугать, не настораживать и не провоцировать собаку, не наклоняйтесь над ней. Хотите погладить питомца? Встаньте на колено или присядьте на корточки. Так вы не вызовете у собаки тревогу.

Четвероногий друг воспримет ваши действия спокойно.

Ещё один важный момент

Встав на колено или сев на корточки, избегайте смотреть собаке прямо в глаза.

Прямой взгляд может быть воспринят как угроза, что может спровоцировать громкий лай или даже укус.