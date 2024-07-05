Как правильно выбирают корм для кошек и собак: советы ветеринаров

Ветеринары рассказали, как выбрать корм для кошек и собак

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринары не рекомендуют выбирать для домашних животных самые дешёвые корма, поскольку они содержат меньше полезных веществ.

Фото: flickr. com by Anne Hornyak, CC BY-SA 2.0

Корма премиум-класса позволяют кошкам и собакам быстрее насыщаться, при этом порции таких кормов обычно меньше по объёму.

Эксперты пояснили, на что следует обратить внимание при выборе корма для домашних питомцев.

Не только витамины. Важно учитывать содержание воды в корме. Вода является не менее важным компонентом, чем питательные вещества.

При недостатке воды у животных может возникнуть обезвоживание, риск почечной недостаточности, инфекции мочевыводящих путей, раздражение и вздутие живота. Кроме того, сухие корма хуже усваиваются. Поэтому сначала стоит проверить содержание воды в корме, а затем изучать его состав на наличие питательных веществ, витаминов, минералов, белков, углеводов и других добавок.

Также следует помнить, что при использовании сухих кормов нужно увеличить количество влаги в рационе питомца.

Помимо воды, можно давать собакам и кошкам сырые кости и непастеризованное молоко.