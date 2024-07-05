Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рейс Савичевой задержали из-за дебоша пьяного мужчины, угрожавшего гранатой
Блогерша Юлия Гаврилина продаёт Rolls Royce за 18,5 млн рублей
UFC готовится к эпическому реванш-бою между Махачевым и Царукяном
Пассажирка пыталась провезти 50 тыс. евро и была задержана
Оригинальные названия и гениальные переводы фильмов от российских прокатчиков
Моддер восстановил вырезанный контент в игре Skyrim
Профессор РАН Оганов рассказал о дискриминации российских учёных со стороны IGC
Центральная Россия смеётся, Урал плачет: что смотрят в разных уголках России
Три столпа стабильного похудения: советы эндокринолога Репниковой
Как правильно выбирают корм для кошек и собак: советы ветеринаров

Ветеринары рассказали, как выбрать корм для кошек и собак

1:15
Зоосфера

Ветеринары не рекомендуют выбирать для домашних животных самые дешёвые корма, поскольку они содержат меньше полезных веществ.

Ветеринары рассказали, как выбрать корм для кошек и собак
Фото: flickr. com by Anne Hornyak, CC BY-SA 2.0

Корма премиум-класса позволяют кошкам и собакам быстрее насыщаться, при этом порции таких кормов обычно меньше по объёму.

Эксперты пояснили, на что следует обратить внимание при выборе корма для домашних питомцев.

Не только витамины. Важно учитывать содержание воды в корме. Вода является не менее важным компонентом, чем питательные вещества.

При недостатке воды у животных может возникнуть обезвоживание, риск почечной недостаточности, инфекции мочевыводящих путей, раздражение и вздутие живота. Кроме того, сухие корма хуже усваиваются. Поэтому сначала стоит проверить содержание воды в корме, а затем изучать его состав на наличие питательных веществ, витаминов, минералов, белков, углеводов и других добавок.

Также следует помнить, что при использовании сухих кормов нужно увеличить количество влаги в рационе питомца.

Помимо воды, можно давать собакам и кошкам сырые кости и непастеризованное молоко.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Россия и Белоруссия обыграли не только Запад, но и Китай: Минск полностью заменил европейских поставщиков

Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей.

Белоруссия успешно заменила европейских поставщиков на российском рынке
Вторая подкормка свёклы в июле: фокус на корнеплод!
Свёклы будет навалом: в июле обязательно полейте грядку этим — залог большого урожая
Утром муравьёв на грядке уже не будет: с вечера посыпьте этим муравейник
Сажаем усы клубники: рассказываем об оптимальных сроках посадки для будущего урожая
Новейший ЗРПК "Панцирь-С1" вышел на зачистку неба России Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев
Один маленький трюк, который откроет вам путь к любому кошачьему сердцу
Мягкие творожные кексы с вишней: идеальное сочетание нежного теста и сочных ягод
Фитофтороз и кладоспориоз на томатах не появятся: поможет это средство для профилактики заболеваний
Фитофтороз и кладоспориоз на томатах не появятся: поможет это средство для профилактики заболеваний
Последние материалы
Рейс Савичевой задержали из-за дебоша пьяного мужчины, угрожавшего гранатой
Блогерша Юлия Гаврилина продаёт Rolls Royce за 18,5 млн рублей
UFC готовится к эпическому реванш-бою между Махачевым и Царукяном
Пассажирка пыталась провезти 50 тыс. евро и была задержана
Оригинальные названия и гениальные переводы фильмов от российских прокатчиков
Моддер восстановил вырезанный контент в игре Skyrim
Профессор РАН Оганов рассказал о дискриминации российских учёных со стороны IGC
Ветеринары рассказали, как выбрать корм для кошек и собак
Центральная Россия смеётся, Урал плачет: что смотрят в разных уголках России
Три столпа стабильного похудения: советы эндокринолога Репниковой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников