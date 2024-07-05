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Стоит ли заводить беспородного кота: все плюсы и минусы

Стало известно, стоит ли заводить беспородного кота

1:31
Зоосфера » Кошки

Если вы хотите завести домашнего питомца, у вас есть два варианта: обратиться к профессиональным заводчикам за породистым котёнком или взять беспородного кота из приюта или с улицы.

Стало известно, стоит ли заводить беспородного кота
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сегодня поговорим о том, каково это — быть владельцем беспородной кошки.

Преимущества беспородных кошек

Во-первых, следует отметить, что беспородные кошки часто считаются умнее своих породистых собратьев. Об этом свидетельствует, например, театр Куклачева, где большинство "артистов" — беспородные животные.

Во-вторых, значительное преимущество таких кошек — их независимость. В отличие от породистых животных, беспородные кошки и собаки лучше переносят одиночество. Они обладают устойчивой психикой, что помогает им справляться с трудностями и недостатком общения, в то время как породистые животные часто испытывают стресс от одиночества.

В-третьих, беспородные кошки неприхотливы в питании. Их привычки, сформированные на улице, облегчают владельцам задачу составления рациона. Кроме того, такие кошки обычно легко социализируются и общительны, что делает их отличными компаньонами.

Недостатки беспородных котов

Недостатков у беспородных животных немного: не всегда можно предсказать их внешний вид, и отсутствие породистости может снизить престиж владельца, так как он не сможет похвастаться родословной своего питомца.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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