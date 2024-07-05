Собаки дороже кошек: их содержание в России обходится хозяевам на несколько тысяч рублей дороже

В России посчитали, кого дороже содержать — собак или кошек

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Половина опрошенных владельцев собак и кошек рассказали, что их ежемесячные расходы на питомца не превышают 5 тысяч рублей.

Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone, PDM

Треть владельцев собак тратят на содержание своего любимца более 8 тысяч рублей в месяц, а 10% отдают за это более 10 тысяч рублей. Остальные же сообщили, что их ежемесячные расходы на животное составляют менее 5 тысяч рублей.

Похожая ситуация наблюдается и среди владельцев кошек. Половина из них тратит на содержание питомца также менее 5 тысяч рублей в месяц, у пятой части опрошенных расходы не превышают 8 тысяч рублей. Треть респондентов сообщили, что тратят на корм, игрушки, средства гигиены и уход за шерстью от 2 до 4 тысяч рублей ежемесячно.

Некоторые также тратятся на лечение животного, но это индивидуальные и во многом экстренные траты. Здесь всё зависит от серьёзности заболевания.

Ранее Правда. ру писала, что муравьи ампутируют травмированные ноги ради спасения жизни.