Собаки дороже кошек: их содержание в России обходится хозяевам на несколько тысяч рублей дороже

Половина опрошенных владельцев собак и кошек рассказали, что их ежемесячные расходы на питомца не превышают 5 тысяч рублей.
Треть владельцев собак тратят на содержание своего любимца более 8 тысяч рублей в месяц, а 10% отдают за это более 10 тысяч рублей. Остальные же сообщили, что их ежемесячные расходы на животное составляют менее 5 тысяч рублей.
Похожая ситуация наблюдается и среди владельцев кошек. Половина из них тратит на содержание питомца также менее 5 тысяч рублей в месяц, у пятой части опрошенных расходы не превышают 8 тысяч рублей. Треть респондентов сообщили, что тратят на корм, игрушки, средства гигиены и уход за шерстью от 2 до 4 тысяч рублей ежемесячно.
Некоторые также тратятся на лечение животного, но это индивидуальные и во многом экстренные траты. Здесь всё зависит от серьёзности заболевания.
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