В США бьют тревогу: всё больше владельцев относятся к питомцам как к людям

Ветврачи призвали не превращать домашних животных в заложников

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Всё больше владельцев относятся к своим питомцам как к членам семьи. Американские специалисты считают это опасной тенденцией.

Фото: flickr.com by Дин Виссинг, CC BY-SA 2.0

Профессор этики и защиты животных Джеймс Серпелл утверждает, что "чем больше мы относимся к питомцам как к людям, тем больше у них возникает проблем со здоровьем и поведением".

"Теперь мы рассматриваем домашних животных не только как членов семьи, но и как эквивалент детей. Проблема в том, что собаки и кошки не дети", — заявил он.

Специалист по биоэтике Джессика Пирс напоминает, что собаки и кошки, которые раньше свободно гуляли по улицам и большую часть времени проводили на свежем воздухе, теперь редко выходят за пределы квартиры. Они часто испытывают тревогу разлуки, агрессивное поведение и страдают от избыточного веса.

"Уровень ограничений, с которыми сталкиваются собаки, очень высок. В наши дни их держат на руках, толкают в колясках и выгуливают на поводке, и у них все меньше возможностей побегать на свободе", — говорит эксперт.

Доктор Серпелл советует владельцам чаще позволять питомцам самим принимать решения и не превращать животных в заложников человека.

Ранее Правда. ру писала, что даже самые обычные комнатные растения могут быть опасны для кошек.