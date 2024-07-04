В США бьют тревогу: всё больше владельцев относятся к питомцам как к людям

Всё больше владельцев относятся к своим питомцам как к членам семьи. Американские специалисты считают это опасной тенденцией.
Профессор этики и защиты животных Джеймс Серпелл утверждает, что "чем больше мы относимся к питомцам как к людям, тем больше у них возникает проблем со здоровьем и поведением".
"Теперь мы рассматриваем домашних животных не только как членов семьи, но и как эквивалент детей. Проблема в том, что собаки и кошки не дети", — заявил он.
Специалист по биоэтике Джессика Пирс напоминает, что собаки и кошки, которые раньше свободно гуляли по улицам и большую часть времени проводили на свежем воздухе, теперь редко выходят за пределы квартиры. Они часто испытывают тревогу разлуки, агрессивное поведение и страдают от избыточного веса.
"Уровень ограничений, с которыми сталкиваются собаки, очень высок. В наши дни их держат на руках, толкают в колясках и выгуливают на поводке, и у них все меньше возможностей побегать на свободе", — говорит эксперт.
Доктор Серпелл советует владельцам чаще позволять питомцам самим принимать решения и не превращать животных в заложников человека.
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