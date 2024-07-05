Поражение глаз и нервной системы: опасная болезнь передаётся через собак

Ветеринары предупреждают об опасной болезни, которой можно заразиться от собак

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Улан-Удэ у местного жителя диагностировали токсокароз, вызванный паразитами Toxocara canis. Заражение произошло от собственной собаки, у которой подтвердился такой же диагноз. Об этом сообщает Управление ветеринарии Республики Бурятия.

Возбудители болезни размножаются в желудке и тонком кишечнике у собак, волков, лисиц и песцов. За сутки самка гельминта откладывает более 200 тыс. яиц. Средняя продолжительность жизни гельминтов — от 4 до 6 месяцев.

Яйца токсокар попадают в организм человека через грязные руки, ягоды и овощи или контакт с зараженным животным. Токсокароз может привести к серьезным осложнениям: поражению глаз, нервной системы и других органов.

Чтобы предотвратить заражение, ветврачи рекомендуют раз в квартал глистогонить животных, даже если они не гуляют на улице. Яйца паразитов могут принести на подошве обуви члены семьи.

Также для профилактики заболевания эксперты советуют два раза в год обрабатывать территорию, где содержится собака.

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