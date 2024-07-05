В Подмосковье кот стал жертвой живодёров: ветврачи извлекли из его носа пулю от пневматики

В Подмосковье ветеринары достали пулю из носа кота

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В московской государственной ветслужбе извлекли пневматическую пулю из носовой пазухи кота по кличке Кузя.

Фото: andrewdunnphoto.com by Эндрю Данн, CC BY-SA 2.0

Хозяева привезли Кузю в Территориальное ветеринарное управление № 5. Состояние питомца сильно испугало их: из его носа и рта текла кровь. Ветеринары осмотрели кота и направили его на рентген.

При исследовании в пазухе носа Кузи была обнаружена металлическая пуля от пневматики, а также выявлены переломы ветви нижней челюсти и твёрдого нёба. По всей видимости, несчастный кот стал жертвой жестокого обращения.

В ветклинике было принято решение о срочной операции. Инородное тело успешно удалили, а коту провели восстановительную терапию. Сейчас питомец чувствует себя хорошо.

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