Кошка пробует лапкой воду в миске: рассказываем, что этим хочет показать питомец

Почему кошки пробуют лапкой воду в миске?

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Люди любят кошек, но не всегда понимают их поведение. Они странные: отдыхают в раковине, высовывают язык, а иногда суют лапку в миску с водой.

Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

Почему кошки пробуют лапками воду

Чувствительные усы. По словам эксперта Пэм Джонсон-Беннетт, кошки могут мочить лапу из-за чувствительности усов. Усики кошек очень важны и чувствительны, поэтому они используют лапу, чтобы избежать дискомфорта при питьё.

Осторожность. Кошки не любят глубокие миски, потому что это ограничивает их обзор и делает их уязвимыми. Они используют лапу, чтобы пить и не терять контроль над окружением.

Инстинкт. Кошки могут опускать лапку в воду, чтобы вызвать рябь. Это помогает выбрать безопасный источник воды и может быть просто развлечением.

Как сделать жизнь кошки комфортнее

Используйте широкую и неглубокую миску, чтобы уменьшить дискомфорт для усов. Поставьте несколько мисок с водой по дому, чтобы кошка чувствовала себя безопаснее. Если кошка делает это для развлечения, дайте ей больше времени для игры и отдыха. Иногда кошки трогают воду лапой из-за проблем со зрением. В большинстве случаев это типичное кошачье поведение, пусть и немного странное.