Забота о четвероногом друге: что нужно знать, когда ваша собака становится старше

Что нужно знать, чтобы позаботиться о пожилой собаке

2:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки, как и люди, со временем стареют. Когда любимец становится пожилым, перед их владельцами встает вопрос, как обеспечить ему достойные условия жизни и сохранить качество жизни в эти годы. Давайте рассмотрим, что нужно учитывать, чтобы позаботиться о пожилом питомце.

Фото: flickr.com by Гигантвермин, CC BY-SA 2.0

Признаки старения собаки

Обычно собаки считаются пожилыми, начиная с 7-8 лет. Но темп старения зависит от породы и размера животного. Как правило, крупные породы стареют быстрее мелких. Признаками старения собаки могут быть:

— Седина в шерсти и на морде

— Ухудшение зрения и слуха

— Снижение активности, замедленные движения

— Проблемы с суставами и опорно-двигательным аппаратом

— Нарушение сна, учащенное мочеиспускание

— Ухудшение аппетита, снижение веса

Как помочь пожилому питомцу?

Для поддержания комфорта и качества жизни пожилого питомца важно:

1. Создать удобную, безопасную среду. Обустройте лежанку, мягкую подстилку, обеспечьте доступ к еде и питью.

2. Обеспечить сбалансированное питание. Подберите корм для пожилых собак с повышенным содержанием белка, витаминов и минералов.

3. Регулярно проводить профилактические осмотры у ветеринара. Вовремя выявить и лечить возрастные заболевания.

4. Поддерживать двигательную активность. Давайте питомцу умеренные прогулки, избегайте резких нагрузок.

5. Применять препараты для здоровья суставов. Это может быть хондропротекторы, противовоспалительные средства.

6. Помогать питомцу при передвижении. Используйте подстилки, пандусы, поддерживайте при ходьбе.

7. Уделять больше времени на общение и ласку. Пожилым собакам требуется больше внимания и любви.

Проявляя заботу и понимание, вы поможете своему пожилому питомцу чувствовать себя в своем доме максимально комфортно. Помните, что в эти годы любая малая забота ценится особенно высоко.