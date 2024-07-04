Один маленький трюк, который откроет вам путь к любому кошачьему сердцу

Делимся секретом невербального общения с кошками

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Неважно, домашняя ли это кошка или бездомная, большая или маленькая — все они одинаково реагируют на этот простой, но очень эффективный жест. Если вы хотите подружиться с любым усатым питомцем, обязательно попробуйте этот способ!

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Медленное моргание

Секрет заключается в том, чтобы медленно моргать, глядя на кошку. Поначалу кошка может восприниматься этот жест с опаской, но если вы будете продолжать его повторять, она обязательно ответит вам тем же.

Почему это работает?

Медленное моргание — это способ кошек показать свое дружелюбие и расположение. Таким образом, они демонстрируют, что не видят в вас угрозы и готовы вступить в контакт. Когда кошка отвечает вам тем же, она дает понять, что принимает вас и готова к дальнейшему общению.

Как правильно выполнять этот жест?

1. Сначала спокойно посмотрите на кошку. Важно, чтобы ваш взгляд был дружелюбным, а не агрессивным.

2. Затем медленно моргните, словно смаргивая пыль с глаз. Делайте это плавно и мягко, а не резко.

3. Повторяйте этот жест каждые 5-10 секунд, при этом продолжая спокойно смотреть на кошку.

Если кошка ответит тем же, значит, она вам доверяет. В этот момент можно попробовать осторожно протянуть руку для знакомства, позволяя ей сама подойти к вам.

Помните, что кошки — очень осторожные и недоверчивые животные. Но с помощью медленного моргания вы сможете установить контакт даже с самой пугливой и агрессивной кошкой. Попробуйте этот простой трюк, и вы увидите, как любое усатое чудо потянется к вам за лаской и дружбой.