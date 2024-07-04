Кошка ходит с высунутым языком: рассказываем, о чём говорит такое поведение питомца

Многие владельцы кошек замечают, что их питомцы иногда ходят с кончиком языка, торчащим изо рта. Обычно это выглядит забавно, но иногда вызывает беспокойство за здоровье кошки.
В норме язык находится в пасти, но иногда он вываливается наружу. Почему кошки высовывают язык? Не всегда это признак болезни, хотя иногда требуется ветеринарная помощь. Разберём подробнее.
В пределах нормы
Забывчивость. Питомец может забыть убрать язык в рот, особенно после умывания.
Полное расслабление. Во время сна или дремоты мышцы расслабляются, и язык может вывалиться.
Проблемы прикуса. Неправильный прикус у некоторых пород не удерживает язык.
Терморегуляция. Язык помогает регулировать температуру тела.
Проблемы, требующие вмешательства
Стоматит. Воспаление слизистой оболочки рта вызывает боль и дискомфорт.
Проблемы с дыханием. Заболевания легких или дыхательных путей заставляют кошку открывать рот.
Болезни сердечно-сосудистой системы. Нарушение дыхания заставляет питомца открывать рот.
Отравление. Тошнота и рвота могут вынудить кошку высунуть язык.
Нарушения работы головного мозга. Сопровождаются судорогами и другими серьёзными симптомами.
Если вы заметили тревожные симптомы, обратитесь к ветеринару. Высовывание языка чаще всего не влияет на качество жизни кошки, но иногда требует медицинского вмешательства.
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