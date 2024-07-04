Кошка ходит с высунутым языком: рассказываем, о чём говорит такое поведение питомца

Норма или признак болезни: почему кошка высовывает язык

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие владельцы кошек замечают, что их питомцы иногда ходят с кончиком языка, торчащим изо рта. Обычно это выглядит забавно, но иногда вызывает беспокойство за здоровье кошки.

Фото: commons.wikimedia.org by Mr.UmerFarooq, CC BY-SA 4.0

В норме язык находится в пасти, но иногда он вываливается наружу. Почему кошки высовывают язык? Не всегда это признак болезни, хотя иногда требуется ветеринарная помощь. Разберём подробнее.

В пределах нормы

Забывчивость. Питомец может забыть убрать язык в рот, особенно после умывания.

Полное расслабление. Во время сна или дремоты мышцы расслабляются, и язык может вывалиться.

Проблемы прикуса. Неправильный прикус у некоторых пород не удерживает язык.

Терморегуляция. Язык помогает регулировать температуру тела.

Проблемы, требующие вмешательства

Стоматит. Воспаление слизистой оболочки рта вызывает боль и дискомфорт.

Проблемы с дыханием. Заболевания легких или дыхательных путей заставляют кошку открывать рот.

Болезни сердечно-сосудистой системы. Нарушение дыхания заставляет питомца открывать рот.

Отравление. Тошнота и рвота могут вынудить кошку высунуть язык.

Нарушения работы головного мозга. Сопровождаются судорогами и другими серьёзными симптомами.

Если вы заметили тревожные симптомы, обратитесь к ветеринару. Высовывание языка чаще всего не влияет на качество жизни кошки, но иногда требует медицинского вмешательства.